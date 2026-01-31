Concurso na Bahia oferece 200 vagas com salários de até R$ 7,4 mil

Veículo da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) - Foto: Divulgação | ADAB

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) está oferecendo 200 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior, com atuação na área de defesa agropecuária em todo o estado. O edital do concurso público foi publicado pelo Governo do Estado.

A seleção será organizada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) e prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário e Técnico em Fiscalização Agropecuária.

Para o cargo de Fiscal, o salário é de R$ 7.445,86, sendo exigido nível superior conforme a área de atuação, como Defesa Sanitária Animal, Defesa Sanitária Vegetal e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal. Enquanto isso, o cargo de Técnico em Fiscalização Agropecuária tem uma remuneração prevista de R$ 2.924,39, com exigência de formação técnica de nível médio.

As inscrições para o concurso estarão abertas entre os dias 6 e 25 de fevereiro, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do IDCAP. A taxa de inscrição é de R$ 190 para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário e de R$ 120 para Técnico, mas candidatos inscritos no CadÚnico têm a possibilidade de receber isenção.

Mais detalhes do edital

O edital estabelece reserva de vagas para ações afirmativas, sendo 30% destinadas a candidatos negros e 5% a pessoas com deficiência (PcD), com procedimentos específicos de heteroidentificação e perícia médica.

Além disso, existe previsão de atendimento especial para candidatos que necessitem de condições especiais para a realização das provas, que serão aplicadas em duas etapas: prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, exclusiva para o cargo de Fiscal.

A prova objetiva contará com 80 questões de múltipla escolha, com conteúdos de Língua Portuguesa, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos. Enquanto isso, a prova discursiva exigirá uma redação dissertativa, com mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, valendo até 100 pontos.

Os dois testes serão aplicados no dia 26 de abril em Salvador e outras cidades baianas, como Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, entre outros definidos no cronograma.

As vagas do concurso são distribuídas por territórios de identidade em todo o estado da Bahia, ou seja, estão espalhadas por praticamente todo o estado, com lotação conforme o território de identidade escolhido no momento da inscrição.

O edital lista territórios como Chapada Diamantina, Médio Rio de Contas, Piemonte do Paraguaçu, Vale do Jiquiriçá, Sertão do São Francisco, Sisal, Baixo Sul, Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Corrente, Costa do Descobrimento, Litoral Norte e Agreste Baiano, entre outros.