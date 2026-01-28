Quer ser eletricista? Curso gratuito abre 300 vagas na Bahia

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação/Neoenergia Coelba

A Escola de Eletricista da Neoenergia Coelba abriu 297 vagas para cursos gratuitos em 11 cidades da Bahia. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 30,através deste link.

Realizadas em parceria com o Senai, as aulas contemplam pessoas maiores de 18 anos. Além disso, os interessados devem possuir carteira de habilitação definitiva na categoria B ou superior.

Após a conclusão, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba. Assim, eles podem concorrer a futuras oportunidades de trabalho dentro da empresa.

Lista de cidades contempladas

Feira de Santana;

Ilhéus;

Itaberaba

Ipiaú;

Jacobina;

Lauro de Freitas;

Luis Eduardo Magalhães;

Porto Seguro;

Remanso;

Salvador;

Seabra.

Igualdade de gênero

As turmas são mistas e, cada uma delas terá 27 vagas distribuídas igualmente. O objetivo é promover diversidade e ampliar o acesso das mulheres ao setor elétrico.