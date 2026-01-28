Menu
OPORTUNIDADE

Quer ser eletricista? Curso gratuito abre 300 vagas na Bahia

As turmas serão mistas, com objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao setor elétrico

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/01/2026 - 13:50 h

Imagem ilustrativa da imagem Quer ser eletricista? Curso gratuito abre 300 vagas na Bahia
-

A Escola de Eletricista da Neoenergia Coelba abriu 297 vagas para cursos gratuitos em 11 cidades da Bahia. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 30,através deste link.

Realizadas em parceria com o Senai, as aulas contemplam pessoas maiores de 18 anos. Além disso, os interessados devem possuir carteira de habilitação definitiva na categoria B ou superior.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após a conclusão, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba. Assim, eles podem concorrer a futuras oportunidades de trabalho dentro da empresa.

Lista de cidades contempladas

  • Feira de Santana;
  • Ilhéus;
  • Itaberaba
  • Ipiaú;
  • Jacobina;
  • Lauro de Freitas;
  • Luis Eduardo Magalhães;
  • Porto Seguro;
  • Remanso;
  • Salvador;
  • Seabra.

Igualdade de gênero

As turmas são mistas e, cada uma delas terá 27 vagas distribuídas igualmente. O objetivo é promover diversidade e ampliar o acesso das mulheres ao setor elétrico.

