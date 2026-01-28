OPORTUNIDADE
Quer ser eletricista? Curso gratuito abre 300 vagas na Bahia
As turmas serão mistas, com objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao setor elétrico
Por Luiza Nascimento
A Escola de Eletricista da Neoenergia Coelba abriu 297 vagas para cursos gratuitos em 11 cidades da Bahia. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 30,através deste link.
Realizadas em parceria com o Senai, as aulas contemplam pessoas maiores de 18 anos. Além disso, os interessados devem possuir carteira de habilitação definitiva na categoria B ou superior.
Após a conclusão, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba. Assim, eles podem concorrer a futuras oportunidades de trabalho dentro da empresa.
Lista de cidades contempladas
- Feira de Santana;
- Ilhéus;
- Itaberaba
- Ipiaú;
- Jacobina;
- Lauro de Freitas;
- Luis Eduardo Magalhães;
- Porto Seguro;
- Remanso;
- Salvador;
- Seabra.
Igualdade de gênero
As turmas são mistas e, cada uma delas terá 27 vagas distribuídas igualmente. O objetivo é promover diversidade e ampliar o acesso das mulheres ao setor elétrico.
