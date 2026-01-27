TCA abre inscrições para cursos gratuitos de música em 2026

As aulas terão início em março e contemplam três cursos distintos - Foto: Divulgação

O Teatro Castro Alves (TCA) abriu as inscrições para a 1ª edição de 2026 dos Cursos de Iniciação ao Universo da Música Sinfônica, com aulas gratuitas e realizadas de forma online.

A formação é destinada a pessoas a partir de 15 anos, sem exigência de conhecimento prévio, e tem como proposta ampliar a escuta musical e aproximar o público da música de concerto. As inscrições seguem abertas de 26 de janeiro a 9 de fevereiro, por meio de formulário disponível no site.

As aulas terão início em março e contemplam três cursos distintos, ministrados por músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA): “A Linguagem Musical da Orquestra Sinfônica”, com Alexandre Loureiro; “Grandes Compositores da Música Clássica”, com Karina Seixas; e “Iniciação à Flauta Doce”, com Uibitu Smetak.

Formação musical com acesso ampliado

Realizados em parceria com o Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), os cursos acontecem com encontros semanais ao vivo pela plataforma Zoom.

Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma turma, e inscrições de pessoas que já tenham participado anteriormente do mesmo curso não serão validadas. Após o encerramento do período de inscrições, os selecionados receberão um e-mail com a confirmação da vaga e as orientações para acesso às aulas.

Curso aborda linguagem e escuta da música sinfônica

O curso “A Linguagem Musical da Orquestra Sinfônica”, ministrado por Alexandre Loureiro, tem como objetivo introduzir o público ao universo da música de concerto, com foco na escuta orientada de obras sinfônicas.

Os encontros abordam elementos básicos da música, os instrumentos da orquestra, a organização dos naipes, o papel do maestro e noções iniciais de leitura de partitura.

A formação não possui caráter profissionalizante, mas pode beneficiar estudantes e músicos em processo de formação. Alexandre Loureiro é violinista, bacharel em Música e integrante da OSBA, com ampla experiência em música orquestral.

Turmas e horários:

Turma 1: segundas-feiras, das 14h às 16h, de 2 de março a 18 de maio

segundas-feiras, das 14h às 16h, de 2 de março a 18 de maio Turma 2: quartas-feiras, das 10h às 12h, de 4 de março a 20 de maio

quartas-feiras, das 10h às 12h, de 4 de março a 20 de maio Vagas: 80 por turma

Viagem pelos grandes nomes da música clássica

Já o curso “Grandes Compositores da Música Clássica”, com Karina Seixas, apresenta a trajetória de compositores e obras que marcaram diferentes períodos históricos da música erudita.

A proposta é ampliar o repertório cultural dos participantes e desenvolver uma escuta mais qualificada, contextualizando a produção musical ao longo do tempo.

Karina Seixas é professora de orquestra, licenciada em Música pela UFBA, com especialização em Arteterapia. Integra a OSBA desde 2000 e é idealizadora do projeto “A música e os seus segredos”.

Turmas e horários:

Turma 1: quartas-feiras, das 19h às 21h, de 4 de março a 20 de maio

quartas-feiras, das 19h às 21h, de 4 de março a 20 de maio Turma 2: quintas-feiras, das 10h às 12h, de 5 de março a 28 de maio

quintas-feiras, das 10h às 12h, de 5 de março a 28 de maio Vagas: 80 por turma

Iniciação prática à flauta doce

Voltado para quem deseja iniciar a prática musical, o curso “Iniciação à Flauta Doce”, com Uibitu Smetak, oferece noções básicas de execução do instrumento, além de fundamentos de teoria musical, percepção e repertório da música de concerto.

O objetivo é promover a musicalização como forma de expressão artística e enriquecimento cultural.

Para obtenção do certificado, o aluno deverá ter frequência mínima de 80% e apresentar uma prática musical na última aula. Desde o primeiro encontro, é necessário possuir uma flauta soprano — germânica ou barroca, com preferência para a barroca — e manter a câmera aberta durante as aulas para orientação técnica.

Turmas e horários: