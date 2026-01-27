Vai vender no Carnaval? Prefeitura realiza curso obrigatório para ambulantes

- Foto: Prefeitura de Salvador

Os ambulantes credenciados para atuar na Festa de Iemanjá e no Carnaval de Salvador 2026 devem participar, obrigatoriamente, de uma capacitação profissional promovida pela Prefeitura de Salvador nesta quarta-feira, 28. A atividade será realizada na Arena A TARDE, localizada na Rua Professor Milton Cayres de Brito, nº 204, ao lado do prédio do jornal.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e tem como objetivo orientar os trabalhadores sobre boas práticas durante os festejos, além de apresentar direitos, deveres e serviços oferecidos pelo município.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Horários definidos por ordem alfabética

Para participar, os ambulantes precisam apresentar documento oficial com foto e comparecer conforme a letra inicial do primeiro nome.

De A a J: atendimento das 8h às 12h, com chegada permitida até as 9h

atendimento das 8h às 12h, com chegada permitida até as 9h De K a Z: atendimento das 14h às 18h, com chegada máxima até as 15h

A presença é obrigatória, conforme regras do credenciamento. Quem não comparecer será automaticamente excluído e perderá o direito de atuar nos eventos.

Orientações práticas e apoio aos trabalhadores

Durante as quatro horas de capacitação, os ambulantes receberão orientações de instrutores especializados sobre técnicas de venda, atendimento ao público, boas práticas sanitárias, descarte correto de resíduos e cumprimento das normas gerais das festas.

O curso também apresenta os serviços de apoio disponibilizados pela Prefeitura, como o Salvador Acolhe, que cuida dos filhos dos ambulantes durante o trabalho, os Restaurantes Populares, responsáveis pela distribuição de refeições gratuitas, além do transporte gratuito, entre outros benefícios.

Organização e segurança nos eventos

Segundo o secretário da Semop, Décio Martins, a capacitação é fundamental para o bom funcionamento das festas populares. “A capacitação dos trabalhadores ambulantes é essencial para garantir um Carnaval mais organizado, seguro e acolhedor. Ao orientar esses profissionais, fortalecemos o ordenamento do espaço público e melhoramos a qualidade do serviço prestado”, afirmou.

Ele também reforçou que o curso detalha o que é permitido ou não durante os eventos, como a proibição de garrafas de vidro e o respeito às marcas autorizadas, medidas voltadas à segurança do público.

Pacto intergovernamental fortalece ações

A iniciativa integra o Pacto Intergovernamental de Promoção do Trabalho Decente, do Empreendedorismo e do Desenvolvimento Econômico no Carnaval de Salvador, que reúne a Prefeitura, o governo federal, o governo estadual e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), parceira técnica e educacional do projeto.

Parceria garante formação mais completa

Para o diretor de Serviços Públicos da Semop, Alysson Carvalho, a capacitação é um dos momentos mais importantes do processo. “O destaque deste ano é a parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, representado pela UFRB, que estruturou todo o curso e fará a distribuição da cartilha informativa”, explicou.

O material aborda temas como armazenamento adequado de produtos, localização das creches, regras de conduta, restaurantes populares, rotas de emergência e descarte de resíduos. Segundo Carvalho, as orientações ajudam a garantir mais segurança, organização e geração de renda durante as festas populares da capital.