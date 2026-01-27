OPORTUNIDADE
SineBahia abre 500 vagas para cordeiro no Carnaval; saiba valor da diária
Vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional
Por Edvaldo Sales
Com o Carnaval de Salvador se aproximando, o Sinebahia abriu 500 vagas temporárias para função de cordeiro. As vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional.
Qual o valor da diária?
Com duração de cinco dias, a contratação é temporária e a remuneração é de R$ 110 por diária, além do fornecimento de água e lanche. A empresa também disponibiliza todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a função, incluindo protetores auriculares, luvas e coletes.
Como se candidatar?
Os interessados precisam comparecer a uma das unidades do Sinebahia em Salvador, munidos de carteira de trabalho (física ou digital), RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, para realizar o cadastro e participar do processo de encaminhamento.
