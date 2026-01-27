Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

SineBahia abre 500 vagas para cordeiro no Carnaval; saiba valor da diária

Vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/01/2026 - 9:25 h | Atualizada em 27/01/2026 - 9:35

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional
Vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional -

Com o Carnaval de Salvador se aproximando, o Sinebahia abriu 500 vagas temporárias para função de cordeiro. As vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional.

Leia Também:

Operação Pré-Carnaval intensifica fiscalização de camarotes em Salvador
Palhaços do Rio Vermelho: Nelson Rufino será padrinho do movimento
Ivete no Campo Grande? Prefeitura faz megaoperação para pipoca da 'mainha'

Qual o valor da diária?

Com duração de cinco dias, a contratação é temporária e a remuneração é de R$ 110 por diária, além do fornecimento de água e lanche. A empresa também disponibiliza todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a função, incluindo protetores auriculares, luvas e coletes.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como se candidatar?

Os interessados precisam comparecer a uma das unidades do Sinebahia em Salvador, munidos de carteira de trabalho (física ou digital), RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, para realizar o cadastro e participar do processo de encaminhamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval Salvador emprego vaga de trabalho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Vagas não exigem comprovação de escolaridade e experiência profissional
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

x