Operação Pré-Carnaval intensifica fiscalização de camarotes em Salvador

Circuito Dodô (Barra/Ondina) - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Com a proximidade do Carnaval, a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), intensificou nesta terça-feira, 27, a Operação Pré-Carnaval 2026 no Circuito Dodô (Barra/Ondina). A ação tem como foco a fiscalização das estruturas de camarotes e praticáveis, com o objetivo de garantir a segurança do público durante a folia.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo, acompanhou a operação e destacou, em entrevista ao portal A TARDE, que a fiscalização será rigorosa durante todo o período do pré-Carnaval e também ao longo da festa.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Toda e qualquer estrutura que seja desenvolvida nesse percurso e nos circuitos do Carnaval terá um olhar muito atento das equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As estruturas que foram solicitadas serão acompanhadas de perto, e aquelas que não foram solicitadas também, porque por vezes existem construções irregulares. Nossas equipes de fiscais e técnicos estarão monitorando isso diuturnamente, não só no pré-Carnaval, mas durante toda a operação”, afirmou.

Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Questionado sobre a acessibilidade, Sosthenes Macêdo ressaltou que a fiscalização também busca assegurar um Carnaval inclusivo. Segundo ele, há políticas municipais e legislações federais que orientam a implantação de estruturas adaptadas para pessoas com deficiência, tanto nos circuitos oficiais quanto nos Carnavais de Bairros.

“Existe um olhar cuidadoso para a acessibilidade. Há palcos e arquibancadas com essa finalidade, além de espaços específicos nos principais circuitos, como o Campo Grande, para recepcionar pessoas com necessidades especiais. Esse é um ponto que recebe atenção constante das equipes que fazem parte da estrutura de segurança do município”, explicou o secretário.

A operação conta ainda com a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Neoenergia Coelba.

Ações da Neoenergia Coelba

Representando a concessionária de energia, o gerente de operações da Coelba, Felipe Costa, também conversou com o portal A TARDE e explicou como a empresa atua para garantir um Carnaval seguro, além de reforçar a campanha contra o uso de serpentinas metálicas, que oferecem risco à rede elétrica.

“Para a gente, o Carnaval começa em agosto do ano anterior. É um momento muito importante para a empresa, para a cidade e para o estado. Iniciamos com ações de manutenção e fiscalização da rede, verificando as condições de segurança, além de investimentos para garantir a redundância do sistema e a continuidade do fornecimento de energia durante a festa”, destacou.

Gerente de operações da Coelba, Felipe Costa | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Segundo Felipe Costa, somente na região da Barra, a Coelba realizou no ano passado investimentos da ordem de R$ 10 milhões para reforço da rede elétrica, e as melhorias continuam em 2026.

“Seguimos com investimentos e intensificação das manutenções, além da instalação de equipamentos novos que permitem o remanejamento de carga diretamente do nosso centro de operações. Teremos cerca de 230 profissionais atuando em tempo real durante o Carnaval, além de operadores monitorando o sistema 24 horas por dia”, completou.

Fiscalização

A fiscalização teve início no Farol da Barra, onde equipes técnicas passaram a verificar se as montagens estão sendo acompanhadas por profissionais habilitados e se seguem os projetos previamente aprovados pela Sedur. Também estão sendo analisados pontos relacionados à acessibilidade, ao aterramento elétrico e ao travamento das estruturas, considerados essenciais para a segurança dos foliões.

Além das vistorias, os técnicos orientam os responsáveis pelas montagens sobre os horários permitidos para carga e descarga de materiais, a proibição da ocupação irregular de espaços públicos e a obrigatoriedade de recomposição de áreas que eventualmente sejam danificadas durante o processo de instalação.