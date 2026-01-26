Ivete no Campo Grande? Prefeitura faz megaoperação para pipoca da 'mainha'

A cantora Ivete Sangalo - Foto: Divulgação

As negociações para Ivete Sangalo se apresentar por dois dias no Campo Grande durante o Carnaval de Salvador 2026 seguem a todo vapor. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 26, pelo prefeito Bruno Reis.

Durante coletiva de imprensa na entrega do viaduto José Linhares, no Iguatemi, o gestor afirmou que a programação da festa está praticamente fechada e destacou que a iniciativa faz parte da estratégia de “fortalecimento do Centro” da cidade.

“Estamos praticamente caminhando para confirmar dois dias de Ivete Sangalo no Centro pela Prefeitura. Isso é muito importante para equilibrar e aumentar o desejo dos foliões pelo Centro, permitindo que a gente possa prestar melhor os serviços públicos”, declarou o prefeito.

A expectativa é que as negociações entre a cantora e a Prefeitura sejam concluídas ainda nesta semana. A grade oficial de atrações, com ordem de horários e definição dos circuitos, deve ser divulgada na próxima semana.

No Carnaval de 2025, Ivete comandou uma pipoca no Campo Grande. Já para 2026, a artista baiana confirmou presença em dois dias do Bloco Coruja, nos dias 14 e 16, além de participações em camarotes privados.