Datas da Pipoca de Daniela Mercury no Carnaval são divulgadas; confira

Episódio chamou atenção por apresentar um homem negro segurando um sombreiro sobre a cabeça de Wagner Moura - Foto: Reprodução | Instagram

As datas do trio Pipoca comandado por Daniela Mercury no Carnaval de Salvador neste ano foram divulgadas.

De acordo com a página "Chegou Carnaval", a artista puxará o trio sem cordas em quatro dias da festa, passando pelos principais circuitos da capital baiana.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Circuito Barra/Ondina - Daniela se apresenta na quinta-feira, 12, sexta-feira, 13, e segunda-feira, 16, prometendo arrastar uma multidão ao som de seus grandes sucessos e do axé que marcou sua carreira.

Circuito Campo Grande - A cantora encerra a participação no Carnaval no circuito Campo Grande na terça-feira, 17, um dos mais tradicionais da folia soteropolitana.

Pipoca de Daniela

A Pipoca de Daniela Mercury é uma das mais aguardadas da festa e costuma reunir milhares de foliões, reforçando o caráter popular do Carnaval de Salvador e a conexão da artista com o público.