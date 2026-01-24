ACABOU A ESPERA
Datas da Pipoca de Daniela Mercury no Carnaval são divulgadas; confira
O trio da artista é um dos mais esperados no Carnaval de Salvador
Por Leilane Teixeira
As datas do trio Pipoca comandado por Daniela Mercury no Carnaval de Salvador neste ano foram divulgadas.
De acordo com a página "Chegou Carnaval", a artista puxará o trio sem cordas em quatro dias da festa, passando pelos principais circuitos da capital baiana.
- Circuito Barra/Ondina - Daniela se apresenta na quinta-feira, 12, sexta-feira, 13, e segunda-feira, 16, prometendo arrastar uma multidão ao som de seus grandes sucessos e do axé que marcou sua carreira.
- Circuito Campo Grande - A cantora encerra a participação no Carnaval no circuito Campo Grande na terça-feira, 17, um dos mais tradicionais da folia soteropolitana.
Leia Também:
Pipoca de Daniela
A Pipoca de Daniela Mercury é uma das mais aguardadas da festa e costuma reunir milhares de foliões, reforçando o caráter popular do Carnaval de Salvador e a conexão da artista com o público.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes