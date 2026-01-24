Menu
CARNAVAL
ACABOU A ESPERA

Datas da Pipoca de Daniela Mercury no Carnaval são divulgadas; confira

O trio da artista é um dos mais esperados no Carnaval de Salvador

Leilane Teixeira

24/01/2026 - 19:39 h | Atualizada em 24/01/2026 - 20:35
As datas do trio Pipoca comandado por Daniela Mercury no Carnaval de Salvador neste ano foram divulgadas.

De acordo com a página "Chegou Carnaval", a artista puxará o trio sem cordas em quatro dias da festa, passando pelos principais circuitos da capital baiana.

  • Circuito Barra/Ondina - Daniela se apresenta na quinta-feira, 12, sexta-feira, 13, e segunda-feira, 16, prometendo arrastar uma multidão ao som de seus grandes sucessos e do axé que marcou sua carreira.
  • Circuito Campo Grande - A cantora encerra a participação no Carnaval no circuito Campo Grande na terça-feira, 17, um dos mais tradicionais da folia soteropolitana.

Leia Também:

Videogame transforma o Carnaval em experiência digital imersiva
Aluguel de imóvel para Carnaval em Salvador chega a R$ 150 mil
Ivete anuncia novidade para o Carnaval e surpreende com decisão

Pipoca de Daniela

A Pipoca de Daniela Mercury é uma das mais aguardadas da festa e costuma reunir milhares de foliões, reforçando o caráter popular do Carnaval de Salvador e a conexão da artista com o público.

axé barra-ondina campo grande Carnaval de Salvador daniela mercury folia Música baiana pipoca

x