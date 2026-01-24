Videogame transforma o Carnaval em experiência digital imersiva

Jogo mistura música, identidade cultural e tecnologia no Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

Um jogo digital ambientado no Carnaval da Bahia promete levar a maior festa de rua do planeta para dentro do universo virtual. Escola de Axé é mais do que uma simulação: trata-se de uma experiência cultural interativa, que usa o carnaval baiano como pano de fundo para explorar identidade, memória, diversidade e celebração coletiva.

A proposta do game é espelhar os aspectos sociais, artísticos e festivos do mundo real, transportando o jogador para a energia das ruas de Salvador. No ambiente virtual, personagens, cores, sons e símbolos típicos da cultura baiana se unem para criar uma narrativa marcada pela alegria, pela música e pela convivência entre diferentes raças, gêneros e crenças.

O criador do projeto é Marco Alemar, artista consagrado no universo dos games e da animação. Ele é o responsável por Cosmopax, jogo online que fez sucesso no portal UOL, e por Pixcodelics, desenho exibido pelo Cartoon Network e distribuído mundialmente.

Em entrevista, Alemar celebrou o lançamento do novo título:

“Com prazer venho anunciar o lançamento do game Escola de Axé no Carnaval da Bahia de 2026. O jogo se passa no carnaval de rua de Salvador, que, segundo os baianos, é o maior carnaval do mundo. Em meio à folia e aos personagens únicos que representam a identidade e a diversidade do povo baiano, o Escola de Axé transmite ao mundo uma mensagem de amor, amizade e diversão instantânea.”

Parceria com bloco tradicional e realidade aumentada

Neste Carnaval, o Escola de Axé inicia uma parceria com a Banda Habeas Copos, tradicional bloco carnavalesco que acumula mais de 30 anos de história. Os personagens do game estampam as camisas oficiais do bloco em 2026, que devem vestir cerca de 5 mil foliões durante a festa.

Além do visual, as camisas trazem uma inovação tecnológica: realidade aumentada. Desenvolvida pela Alemar Games & Animation Studio, a tecnologia permite que, ao apontar a câmera do celular para a estampa, o jogador visualize o game em tempo real na tela do aparelho, criando uma ponte direta entre o mundo físico e o digital.

A iniciativa reforça a proposta do projeto de integrar arte, tecnologia e cultura popular, ampliando a experiência do carnaval para além das ruas e conectando foliões e jogadores em uma mesma celebração interativa.