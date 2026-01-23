Menu
CARNAVAL

Léo Santana surpreende com tema para o Carnaval 2026: "Mistura"

GG promete Carnaval histórico

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

23/01/2026 - 18:54 h
Saiba tudo sobre o conceito do Carnaval 2026 de Léo Santana
Léo Santana anunciou o seu tema do Carnaval 2026. Para este ano, o GG levará aos circuitos o mote da “BRASILEIRAGGEM”, e promete um "verdadeiro suco do Brasil".

Segundo o artista, o tema evidencia como a moda, a cultura, as riquezas naturais, a fauna, a flora, o estilo de vida e o comportamento social são fatores determinantes para que a BrasileiraGGem pulse em suas veias.

“Eu sou a mistura do que o meu país inventou. Eu sou o som da favela, da rua, do pagodão, da Bahia. Esse tema é o reforço da minha história no Carnaval. Ele traz tudo o que me construiu: minha música, minha dança, minha verdade. E tudo isso só tem um nome: BRASILEIRAGGEM”, comenta ele.

O cantor deve divulgar a agenda oficial dos dias de Carnaval nas próximas semanas.

x