CARNAVAL
Léo Santana surpreende com tema para o Carnaval 2026: "Mistura"
GG promete Carnaval histórico
Por Bianca Carneiro
Léo Santana anunciou o seu tema do Carnaval 2026. Para este ano, o GG levará aos circuitos o mote da “BRASILEIRAGGEM”, e promete um "verdadeiro suco do Brasil".
Segundo o artista, o tema evidencia como a moda, a cultura, as riquezas naturais, a fauna, a flora, o estilo de vida e o comportamento social são fatores determinantes para que a BrasileiraGGem pulse em suas veias.
Leia Também:
“Eu sou a mistura do que o meu país inventou. Eu sou o som da favela, da rua, do pagodão, da Bahia. Esse tema é o reforço da minha história no Carnaval. Ele traz tudo o que me construiu: minha música, minha dança, minha verdade. E tudo isso só tem um nome: BRASILEIRAGGEM”, comenta ele.
O cantor deve divulgar a agenda oficial dos dias de Carnaval nas próximas semanas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes