CARNAVAL
CARNAVAL

Carnaval: Pedro Sampaio confirma trio elétrico próprio em Salvador

DJ confirma trio próprio pela primeira vez em festival na Bahia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/01/2026 - 16:58 h
Pedro Sampaio confirma trio elétrico próprio em Salvador
Pedro Sampaio confirma trio elétrico próprio em Salvador

O DJ Pedro Sampaio confirmou sua participação no Carnaval de Salvador de 2026 em um formato inédito. O músico vai ter um trio elétrico próprio, sendo essa sua estreia oficial na folia das ruas soteropolitanas.

O bloco de Pedro Sampaio vai acontecer no circuito Dodô, entre a Barra e a Ondina, no dia 12 de fevereiro, data que abre oficialmente o Carnaval de Salvador.

Vale ressaltar que até o momento, o DJ havia participado da festa somente em apresentações pontuais, geralmente em palcos após os desfiles dos trios.

Leia Também:

Alinne Rosa define tema do Carnaval 2026 e aposta nas “brasilidades”
Carnaval sem baixaria? MPBA pode aplicar multas por músicas ofensivas
Juazeiro abre o Carnaval do Brasil com festa antecipada em 2026
Outlet de Salvador faz Carnaval infantil com bailinhos e shows grátis

Retorno ao Carnaval

A presença de Pedro Sampaio no Carnaval de 2026 vai marcar o retorno do DJ à agenda carnavalesca, visto que, em 2025, ele precisou cancelar todos seus compromissos previstos depois de sofrer um acidente durante um show.

Além de seu trio, o DJ já tem sua presença confirmada no Camarote Salvador, onde se apresentará no dia 16 de fevereiro.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por DJ Pedro Sampaio (@pedrosampaio)

Ver todas

