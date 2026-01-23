Carnaval: Pedro Sampaio confirma trio elétrico próprio em Salvador

Pedro Sampaio confirma trio elétrico próprio em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O DJ Pedro Sampaio confirmou sua participação no Carnaval de Salvador de 2026 em um formato inédito. O músico vai ter um trio elétrico próprio, sendo essa sua estreia oficial na folia das ruas soteropolitanas.

O bloco de Pedro Sampaio vai acontecer no circuito Dodô, entre a Barra e a Ondina, no dia 12 de fevereiro, data que abre oficialmente o Carnaval de Salvador.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale ressaltar que até o momento, o DJ havia participado da festa somente em apresentações pontuais, geralmente em palcos após os desfiles dos trios.

Retorno ao Carnaval

A presença de Pedro Sampaio no Carnaval de 2026 vai marcar o retorno do DJ à agenda carnavalesca, visto que, em 2025, ele precisou cancelar todos seus compromissos previstos depois de sofrer um acidente durante um show.

Além de seu trio, o DJ já tem sua presença confirmada no Camarote Salvador, onde se apresentará no dia 16 de fevereiro.