Juazeiro abre o Carnaval do Brasil com festa antecipada em 2026

Juazeiro vai receber, entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, a festa que abre oficialmente o Carnaval do Brasil, com programação antecipada e estrutura ampliada na orla do município.

O evento acontece às margens do Rio São Francisco, com três circuitos, horários mais cedo e expectativa de reunir moradores e turistas ao longo de quatro dias.

A abertura ocorre na quinta-feira, 29, a partir das 19h. Na sexta-feira, 30, a programação começa às 16h. Já no sábado, 31, e no domingo, 1º, os trios elétricos entram na avenida a partir das 15h. A mudança busca ampliar o tempo de diversão, melhorar a ocupação da orla e oferecer mais conforto aos foliões durante o dia.



A festa se organiza em três grandes espaços. O Circuito Ivete Sangalo, localizado na Orla I e na Avenida Adolfo Viana, mantém o percurso tradicional, com saída nas imediações do Águas Center e encerramento no ponto histórico onde os trios finalizam o som.

A definição foi confirmada após vistoria técnica e validação dos órgãos envolvidos na organização do evento.

No Circuito Ivete Sangalo, estão previstas mais de 50 atrações entre quinta e domingo, reunindo diferentes estilos da música brasileira.

Estão confirmados nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Psirico, Parangolé, Pagodart, Luiz Caldas, Rafa e Pipo Marques, Tony Salles, Thiago Aquino e Edson Gomes, além de Armandinho, Jammil, Filhos de Jorge, Vina Calmon, Saiddy Bamba, Guig Ghetto, Pierre Onassis, Rubinho e Michele Andrade.

Já o Circuito Luiz Galvão, montado na Orla II, terá palco fixo e uma programação voltada para valorizar a produção cultural local, dialogando com diferentes linguagens musicais e fortalecendo a identidade cultural de Juazeiro.

O evento também inclui o Circuito Folia Kids, instalado no Paço Municipal, ao lado da Seculte, com atrações infantis durante a tarde, como Tio Diego, Dó Ré Mi e Banda Pirulito, criando um espaço dedicado a crianças e famílias.

A estrutura segue em montagem, com camarotes no Circuito Ivete Sangalo, dezenas de trios elétricos, palco fixo na Orla II e reforço nos sistemas de iluminação, sonorização e serviços de apoio.

A operação envolve forças de segurança, Ministério Público, Tribunal de Justiça e secretarias municipais, com foco em organização e segurança durante todos os dias da festa.

Com expectativa de público de cerca de 100 mil pessoas por noite, o evento deve movimentar a economia local, fortalecer o turismo e consolidar Juazeiro como referência nacional no calendário das grandes festas populares.