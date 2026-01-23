Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

A artista contou detalhes sobre o tema do seu Cranaval este ano - Foto: José Simões | Ag A TARDE

O Carnaval de 2026 de Claudia Leitte promete colocar o público em um clima sensorial. Isto porque a artista chegará na folia com o tema "Especiarias", transformando seu trio elétrico em uma grande feira itinerante. A ideia é promover uma mistura rítmica que celebra sua trajetória, nascida nas ladeiras do bairro da Saúde, em Salvador, e que agora completa sua "maioridade" artística.

Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, Claudia revelou que a inspiração vem diretamente de sua infância. "O meu Carnaval vai ser algo que me remete muito à minha infância. A temática dele é uma feira de especiarias", explica. Para a cantora, o tema reflete a diversidade do povo baiano e sua própria essência musical, que ela define como um "caldeirão de temperos".

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A escolha faz referência ao seu projeto mais recente, o álbum Especiarias, uma trilogia de EPs que abraça do samba ao pop, passando pelo rock e músicas românticas. "Minha essência é cheia de temperos diferentes. Na minha feira, quem vier será bem-vindo", afirma a artista, que começou a carreira no Babado Novo cantando desde Led Zeppelin até sucessos de Roberto Carlos.

"Plugin da Bagaceira"

A grande aposta musical de Claudia para a folia é a canção "Plugin da Bagaceira". Para a cantora, o termo funciona como um ativador de energia. "Eu sempre penso em eletricidade, em uma festa que produz viço. Ligar o plugin é dizer: 'está tudo de boa, vamos dançar, vamos ser felizes'", define.

A música, gravada ao vivo diante de uma multidão na Virada Salvador, ganhou videoclipe gravado na capital baiana. "Escolhi essa música porque ela traduz a vibração e o movimento da nossa folia. O tempero baiano é único e nada mais justo do que gravar esse projeto com o público da minha terra", compartilha.

"No palco, parece um poder enorme, microfone, luz... mas eu estou ali só brincando de ser feliz." Claudia Leitte

Comemoração no Carnaval

O Carnaval de 2026 terá um sabor especial de celebração. No dia 17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, Claudia comemora 18 anos do registro de seu primeiro álbum solo, gravado na Praia de Copacabana para mais de 1 milhão de pessoas. Por coincidência mística, a data agora marca o oficial Dia Nacional da Axé Music.

A celebração máxima acontecerá no Bloco Largadinho. "A terça do Largadinho tem uma tradição entre mim e meus fãs. A gente faz uma despedida do que foi bom e ruim para começar um movimento novo. Este ano é a maioridade. Estou madura, responsável e pronta para esse festejo", conclui.

Para este ano, Claudia Leitte terá uma agenda intensa em 2026, passando por São Luís, Recife e São Paulo antes de focar totalmente na capital baiana.

Confira a agenda em Salvador:

13/02 (Sexta): Bloco Blow Out (Circuito Barra-Ondina)

14/02 (Sábado): Camarote Brahma

15/02 (Domingo): Bloco Largadinho e Camarote Club

17/02 (Terça): Bloco Largadinho (Encerramento e celebração de 18 anos solo)

Entrevista completa no A TARDE Play

A entrevista completa com Claudia Leitte já está disponível no canal do YouTube do A TARDE Play. Confira: