Ivete anuncia novidade para o Carnaval e surpreende com decisão

Ivete Sangalo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Após mais de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo fará em 2026 sua primeira apresentação no Carnaval de rua de São Paulo. O bloco da cantora vai desfilar no parque Ibirapuera no dia 7 de fevereiro, no sábado de pré-Carnaval.

A cantora baiana também estará de forma inédita no Carnaval do Rio de Janeiro, além de marcar presença em mais uma edição do Bloco Coruja, em Salvador, onde agita multidões anualmente.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Carnaval de rua em São Paulo

O pré-Carnaval de São Paulo será realizado nos dias 7 e 8 de fevereiro, enquanto os dias oficiais do Carnaval paulista em 2026 são 14, 15, 16 e 17 de fevereiro.

A Prefeitura da capital paulista disponibilizou, nesta sexta-feira, 23, um site que reunirá todo o cronograma dos blocos do Carnaval de Rua 2026, organizado pela SPTuris. A plataforma permite a busca dos eventos por bairro, data e horário ou por período da festa.

"A programação prévia segue em constante atualização, com ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas [... ] Ressaltamos que desde dezembro já foram publicadas as listas parciais dos blocos, e a versão final será consolidada", destacou a prefeitura.