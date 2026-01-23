Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVOS ARES

Ivete anuncia novidade para o Carnaval e surpreende com decisão

Cantora baiana também estará de forma inédita na folia do Rio de Janeiro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

23/01/2026 - 19:53 h
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo -

Após mais de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo fará em 2026 sua primeira apresentação no Carnaval de rua de São Paulo. O bloco da cantora vai desfilar no parque Ibirapuera no dia 7 de fevereiro, no sábado de pré-Carnaval.

A cantora baiana também estará de forma inédita no Carnaval do Rio de Janeiro, além de marcar presença em mais uma edição do Bloco Coruja, em Salvador, onde agita multidões anualmente.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Léo Santana surpreende com tema para o Carnaval 2026: "Mistura"
Carnaval sem baixaria? MPBA pode aplicar multas por músicas ofensivas
Bloco de Salvador lança tema do Carnaval 2026 em ensaio grátis

Carnaval de rua em São Paulo

O pré-Carnaval de São Paulo será realizado nos dias 7 e 8 de fevereiro, enquanto os dias oficiais do Carnaval paulista em 2026 são 14, 15, 16 e 17 de fevereiro.

A Prefeitura da capital paulista disponibilizou, nesta sexta-feira, 23, um site que reunirá todo o cronograma dos blocos do Carnaval de Rua 2026, organizado pela SPTuris. A plataforma permite a busca dos eventos por bairro, data e horário ou por período da festa.

"A programação prévia segue em constante atualização, com ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas [... ] Ressaltamos que desde dezembro já foram publicadas as listas parciais dos blocos, e a versão final será consolidada", destacou a prefeitura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval evento cultural Ivete Sangalo música São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivete Sangalo
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Ivete Sangalo
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Ivete Sangalo
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Ivete Sangalo
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

x