Ivete confirma novidade no trio elétrico e muda o roteiro do Carnaval

Ivete Sangalo comanda o bloco SeráQAbre? - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

Depois de mais de três décadas de carreira, Ivete Sangalo vai viver um momento inédito em 2026: puxar um trio elétrico no Carnaval de rua do Rio de Janeiro. A confirmação veio no domingo, 18, durante a apresentação da cantora no festival Universo Spanta, na Marina da Glória, enquanto entoava “Só Love na Cabeça”.

A estreia acontece no comando do bloco SeráQAbre?, um dos megablocos do Carnaval carioca, marcado para o dia 1º de fevereiro, no tradicional circuito do Centro da cidade.

Megabloco no Circuito Preta Gil

O desfile do SeráQAbre? integra o circuito oficial de megablocos, batizado de Circuito Preta Gil, com trajeto entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos. A concentração está prevista para as 7h, e a expectativa da RioTur é de um público em torno de 150 mil pessoas.

Será a primeira vez que Ivete assume um trio elétrico no Carnaval do Rio, levando para a capital fluminense a experiência que a consagrou em Salvador.

Novos hits e clássicos no repertório

Além dos grandes sucessos que marcaram sua trajetória, Ivete deve apresentar ao público carioca músicas recém-lançadas. Entre elas, “Vampirinha”, divulgada no último dia 12, e “Oxente, é o verão”, parceria com Xanddy Harmonia lançada no domingo, 11, ambas apostas fortes para o Carnaval.

No repertório, também estão garantidos clássicos como “Tempo de Alegria”, “Sorte Grande”, “Arerê”, “Cadê Dalila”, “Macetando”, “O Mundo Vai”, “Cria da Ivete” e “O Verão Bateu em Minha Porta”, sucesso do último Carnaval de Salvador, onde Ivete puxa o trio Coruja desde 2002. Em 2026, o bloco se apresenta no sábado, 14, e na segunda-feira, 16, de Carnaval.

Ivete se junta a estrelas do carnaval carioca

Com presença confirmada no carnaval do Rio, Ivete passa a integrar o time de grandes nomes que comandam blocos e megablocos na cidade. A lista inclui Léo Santana (Bloco da Gold), Ludmilla (Fervo da Lud) e Anitta (Bloco da Anitta).

Outras artistas baianas também já marcaram presença recente na folia carioca, como Claudia Leitte (Carnaval Square, em 2020), Daniela Mercury (Chá da Alice, em 2024) e Mari Antunes, do Babado Novo, que comandou o Chá da Alice em 2025 e volta ao posto este ano, abrindo a programação de megablocos no dia 24 de janeiro.

Calendário oficial dos megablocos do Rio

O calendário divulgado para o Carnaval e pré-carnaval carioca reúne grandes datas:

24 de janeiro (sábado): Chá da Alice, com Babado Novo

Chá da Alice, com Babado Novo 25 de janeiro (domingo): Bloco da Lexa

Bloco da Lexa 31 de janeiro (sábado): Bloco da Gold, com Léo Santana

Bloco da Gold, com Léo Santana 01 de fevereiro (domingo): SeráQAbre?, com Ivete Sangalo

SeráQAbre?, com Ivete Sangalo 07 de fevereiro (sábado): Bloco da Favorita

Bloco da Favorita 08 de fevereiro (domingo): Cordão do Boitatá

Cordão do Boitatá 14 de fevereiro (sábado): Cordão da Bola Preta

Cordão da Bola Preta 15 de fevereiro (domingo): Cordão do Boitatá

Cordão do Boitatá 17 de fevereiro (terça): Fervo da Lud

Fervo da Lud 21 de fevereiro (sábado): Bloco da Anitta

Bloco da Anitta 22 de fevereiro (domingo): Monobloco

De festa a megabloco: a trajetória do SeráQAbre?

Criado em 2022 como uma festa, o SeráQAbre? surgiu com uma proposta provocativa, fazendo referência aos relacionamentos abertos. Em 2025, o projeto ganhou status de megabloco, reunindo mais de 100 mil pessoas e se consolidando como um dos principais do carnaval do Rio. Na edição passada, as atrações foram Pabllo Vittar e Juliette.

Agora, com Ivete Sangalo à frente, a expectativa é transportar para o público carioca a atmosfera do carnaval de Salvador.

Projeto de samba e nova turnê pelo país

Além da agenda de Carnaval, Ivete anunciou o retorno da turnê “Ivete Clareou”, dedicada ao samba. Em 2025, o projeto reuniu cerca de 55 mil pessoas em cinco cidades. A nova fase terá nove datas confirmadas ao longo do ano.

A estreia acontece em 4 de abril, em Florianópolis, seguida por Recife (18/04), Rio de Janeiro (01/05), São Paulo (22/08), Belo Horizonte (19/09), Fortaleza (10/10), Salvador (14/11), Ribeirão Preto (28/11) e Campinas (12/12). Os ingressos começam a ser vendidos em 27 de janeiro.

Festa extra no MAM durante o carnaval

Além do megabloco no dia 1º de fevereiro, o SeráQAbre? também promove uma festa na segunda-feira de Carnaval, dia 16, nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo. O evento contará com Wanessa Camargo, Carol Biazin, Ebony e a DJ Clementaum. Os ingressos já estão à venda.