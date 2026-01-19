Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Carnaval 2026: veja a programação do Santo Antônio Além do Carmo

A celebração no Centro Histórico já começa no dia 5 de fevereiro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/01/2026 - 17:17 h
Os bloquinhos terão horário para começar
Os bloquinhos terão horário para começar -

Os fãs do Carnaval no Centro Histórico já podem se organizar para a folia, pois a programação da folia no Santo Antônio Além do Carmo já foi divulgada. A festa começa no dia 5 de fevereiro, às 19h, e segue até o dia 13 de fevereiro, tradicional sexta-feira de Carnaval em Salvador.

A lista, divulgada previamente nas redes sociais, conta com diversos blocos famosos confirmados, como ‘Urso da Meia Noite’, ‘De Hoje a Oito’, ‘Não Largo do Santo Antônio’ e ‘Noviças’.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

A Dama mistura cantiga de roda e pagodão em aposta para o Carnaval
Palhaços do Rio Vermelho anunciam desfile de 2026 com tributo ao samba
Carnaval 2026: camarotes e palcos começam a ser fiscalizados na Bahia

Confira a programação completa:

5 de Fevereiro

  • Bloco Venha Vê, às 19h
  • Bloco Urso da Meia Noite, às 20h

6 de Fevereiro

  • Bloco Ki Beleza, às 18h
  • Bloco 15 Mistérios, às 19h
  • Bloco Luzes da Ribalta, às 20h
  • Bloco Não Largo do Santo Antônio, às 20h30

7 de fevereiro

  • Bloco de Hoje a Oito, às 10h

8 de fevereiro

  • Bloco Baba de Saia Os K'Lhordas, às 10h
  • MSC - Movimento Sem Corda, às 15h
  • Bloco Noviças, às 16h
  • Bloco Pão na Chapa, às 17h

11 de fevereiro

  • Bloco Gravata Doida, às 18h

12 de fevereiro

  • Bloco Rolinha Preguiçosa, às 20h30

13 de fevereiro

  • Bloco Rivo -Trio, às 19h
  • Bloco Rodante, às 19h
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Santo Antônio / Pelourinho (@santoantonio_pelourinho_ba)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval 2026 Santo Antônio Além do Carmo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os bloquinhos terão horário para começar
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Os bloquinhos terão horário para começar
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Os bloquinhos terão horário para começar
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Os bloquinhos terão horário para começar
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

x