VEM AÍ!
Carnaval 2026: veja a programação do Santo Antônio Além do Carmo
A celebração no Centro Histórico já começa no dia 5 de fevereiro
Por Franciely Gomes
Os fãs do Carnaval no Centro Histórico já podem se organizar para a folia, pois a programação da folia no Santo Antônio Além do Carmo já foi divulgada. A festa começa no dia 5 de fevereiro, às 19h, e segue até o dia 13 de fevereiro, tradicional sexta-feira de Carnaval em Salvador.
A lista, divulgada previamente nas redes sociais, conta com diversos blocos famosos confirmados, como ‘Urso da Meia Noite’, ‘De Hoje a Oito’, ‘Não Largo do Santo Antônio’ e ‘Noviças’.
Leia Também:
Confira a programação completa:
5 de Fevereiro
- Bloco Venha Vê, às 19h
- Bloco Urso da Meia Noite, às 20h
6 de Fevereiro
- Bloco Ki Beleza, às 18h
- Bloco 15 Mistérios, às 19h
- Bloco Luzes da Ribalta, às 20h
- Bloco Não Largo do Santo Antônio, às 20h30
7 de fevereiro
- Bloco de Hoje a Oito, às 10h
8 de fevereiro
- Bloco Baba de Saia Os K'Lhordas, às 10h
- MSC - Movimento Sem Corda, às 15h
- Bloco Noviças, às 16h
- Bloco Pão na Chapa, às 17h
11 de fevereiro
- Bloco Gravata Doida, às 18h
12 de fevereiro
- Bloco Rolinha Preguiçosa, às 20h30
13 de fevereiro
- Bloco Rivo -Trio, às 19h
- Bloco Rodante, às 19h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes