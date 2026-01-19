Carnaval 2026: veja a programação do Santo Antônio Além do Carmo

Os bloquinhos terão horário para começar - Foto: Raul Spinassé | Ag. A Tarde

Os fãs do Carnaval no Centro Histórico já podem se organizar para a folia, pois a programação da folia no Santo Antônio Além do Carmo já foi divulgada. A festa começa no dia 5 de fevereiro, às 19h, e segue até o dia 13 de fevereiro, tradicional sexta-feira de Carnaval em Salvador.

A lista, divulgada previamente nas redes sociais, conta com diversos blocos famosos confirmados, como ‘Urso da Meia Noite’, ‘De Hoje a Oito’, ‘Não Largo do Santo Antônio’ e ‘Noviças’.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira a programação completa:

5 de Fevereiro

Bloco Venha Vê, às 19h

Bloco Urso da Meia Noite, às 20h

6 de Fevereiro

Bloco Ki Beleza, às 18h

Bloco 15 Mistérios, às 19h

Bloco Luzes da Ribalta, às 20h

Bloco Não Largo do Santo Antônio, às 20h30

7 de fevereiro

Bloco de Hoje a Oito, às 10h

8 de fevereiro

Bloco Baba de Saia Os K'Lhordas, às 10h

MSC - Movimento Sem Corda, às 15h

Bloco Noviças, às 16h

Bloco Pão na Chapa, às 17h

11 de fevereiro

Bloco Gravata Doida, às 18h

12 de fevereiro

Bloco Rolinha Preguiçosa, às 20h30

13 de fevereiro