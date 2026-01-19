Menu
HOME > CARNAVAL
CARNAVAL 2026

Palhaços do Rio Vermelho anunciam desfile de 2026 com tributo ao samba

Com clima de pré-Carnaval, evento tradicional volta ao bairro e prepara homenagem especial

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

19/01/2026 - 14:46 h
A concentração do Desfile Palhaços do Rio Vermelho será na Rua da Paciência
O tradicional Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho acontecerá no dia 31 de janeiro, a partir das 17h, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O evento promete levar alegria, irreverência e clima de pré-Carnaval às ruas da região.

Com mais de uma década de história, o Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho reafirma seu lugar como uma das mais autênticas festas de rua de Salvador, celebrando a cultura popular, a arte e a ocupação criativa do espaço público no tradicional bairro do Rio Vermelho, reduto histórico da boêmia e da produção cultural da cidade.

A concentração será na Rua da Paciência, com encerramento na Rua Fonte do Boi, ocupando parte da orla do bairro em uma celebração multilinguagem, popular e vibrante.

O evento promove o encontro entre diferentes gerações e expressões artísticas, levando alegria, cores e reflexão às ruas, além de reforçar valores como inclusão, acessibilidade e respeito ao espaço público, transformado simbolicamente em um grande picadeiro a céu aberto.

O desfile também marca a contagem regressiva para o Carnaval de Salvador, reforçando a tradição cultural do bairro do Rio Vermelho.

Às 18h, será feita uma homenagem aos 110 anos do samba e ao cantor Riachão, na Quadra Esportiva da Rua da Paciência. A abertura conta com um Ato Simbólico na Ala das Artes, dedicado à homenagem, in memoriam, a Clementino Rodrigues, o eterno Riachão, um dos maiores sambistas da Bahia e do Brasil, referência incontornável da música popular brasileira e da identidade cultural baiana.

Na sequência, o público acompanha as tradicionais alas de grupos culturais, seguidas por bandas de fanfarra e percussão, mantendo a energia contagiante que marca o cortejo.

Permanecem também as Estações Musicais Fixas, projeto consolidado que ocupa pontos estratégicos do percurso com apresentações de grupos artísticos parceiros dos Palhaços do Rio Vermelho, ampliando o diálogo entre artistas, moradores e visitantes.

Serviço

  • Data: 31 de janeiro de 2026
  • Local: Bairro do Rio Vermelho – Salvador
  • Evento: Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho

x