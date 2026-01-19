Margareth detalha preparação para Carnaval em Salvador: "Não abro mão"

Ministra também deu detalhes dos investimentos do governo federal para o Carnaval - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, comentou sobre a sua apresentação no Carnaval de Salvador em 2026. A cantora, que completa 40 anos de carreira em 2027, afirmou que não podia ficar de fora da folia. Ela comanda, desde 2024, o Trio da Cultura, projeto que já recebeu convidados como Gilberto Gil, Chico César, Fafá de Belém e a angolana Pongo.

Ao Portal A TARDE, Margareth disse, em um tom bem humorado nesta segunda-feira, 19, que ainda não começou a ensaiar. “Não comecei nada. Vou entrar de férias para poder dar conta dessa parte artística porque eu vou fazer 40 anos de carreira em 2027. E a gente não pode ficar sem participar, faz parte do meu roteiro como artista também”, iniciou.

Esse é um espaço que eu não abro mão, graças a Deus, e estamos aqui. Vou preparar um repertório bem legal para ter de novo a apreciação do meu público. Margareth Menezes - ministra da Cultura e cantora

Investimentos no Carnaval

Na oportunidade, Margareth deu detalhes dos investimentos do governo federal no Carnaval de Salvador. Segundo a chefe da pasta, em 2026, vários blocos afros serão contemplados.

“Nós temos várias ações, a partir da própria Lei Aldir Blanc, que é uma ação do governo federal, mas também, pela primeira vez, através da Lei Rouanet, estão chegando mais investimentos em blocos afros de carnaval. Esse ano são vários blocos afros que terão investimentos a partir da Lei Rouanet, que na verdade é um perdão fiscal que se dá às empresas e assim elas podem fazer os seus patrocínios”, explicou.

A ministra afirmou que tem conversado com as empresas para conseguir nacionalizar mais as ações dos patrocinadores. “Tanto que o número de patrocinadores cresceram. Através dessas ações que estavam desconstruídas, nós estamos começando a ter mais investimentos. Tivemos a noite da Beleza Negra que, pela segunda vez, tem o apoio da Lei Rouanet”, disse.

Margareth Menezes finalizou: “Eu agradeço inclusive às empresas que estão começando a entender que apoiar a cultura é você fazer uma coisa positiva, não só pela população, mas também em relação à geração de emprego e renda. Quando a gente fala em Carnaval, a gente está falando em um grande momento de circulação de geração de emprego e renda. É com essa visão que o Ministério da Cultura tem trazido incentivos para o Carnaval em todo o Brasil e também na Bahia”.