Carnaval 2026: veja blocos e camarotes que já estão com os abadás quase esgotados

Preços sobem, mas demanda cresce - Foto: Divulgação

Os preparativos para o Carnaval de 2026 já movimentam foliões, especialmente no Shopping da Bahia, onde se concentra a maior parte das vendas dos serviços que oferecem acesso privado à folia momesca. A Praça do Verão é onde as pessoas procuram blocos e camarotes, com opções que vão de experiências mais acessíveis a pacotes premium, muitos deles já próximos de esgotar, a menos de um mês da festa.

De acordo com a diretora da Central do Carnaval, Jamile Nery, a compra antecipada tem sido uma característica cada vez mais presente entre os consumidores. “Essa venda reflete o sucesso do Carnaval e do desfile dos blocos. Quando as pessoas gostam, elas têm a vontade de repetir a experiência, garantindo logo os abadás para o ano seguinte”, afirma. Segundo ela, a antecipação permite preços de lançamento e parcelamentos mais longos, o que influencia diretamente na decisão de compra.

Alguns produtos já estão nas últimas unidades. “No momento, temos alguns dias de produtos próximos a esgotar e esta é a tendência para as próximas semanas até o Carnaval. Filhos de Gandhy, Bloco da Quinta, Camaleão e Vumbora e alguns camarotes estão com as vagas finais”, explica Jamile. A Central reúne um portfólio amplo, com 22 blocos e 16 camarotes, o que resulta em uma variação significativa de preços e perfis.

Entre os foliões, a busca por conforto e segurança aparece como um dos principais critérios. Leonardo Alves conta que tem priorizado os camarotes nos últimos anos.

“Quando você busca um camarote, você quer algum tipo de comodidade”, diz. Ele pontua ainda que os preços estão mais altos, mas avalia que os serviços oferecidos compensam. “A comodidade do camarote é muito boa. Alguns oferecem bastante serviço, proteção e segurança”, completa.

Nos pontos de venda, os vendedores confirmam que o movimento tende a crescer à medida que o Carnaval se aproxima. Daniel Casaes, que atua na Praça do Verão, afirma que muitos foliões ainda deixam a compra para mais perto da festa.

“Agora o preço está mais em conta e tem as viradas de lote”, explica. Segundo ele, entre os camarotes, Planeta Band e Glamour estão entre os mais procurados, enquanto blocos como Vumbora, Camaleão e Nana também seguem com boa saída.

Já a foliã Tais Nogueira optou por comprar pessoalmente, por segurança e costume. Ela vai no Camaleão e no Vumbora, além de curtir dias de camarote. “Já vou há tantos anos que perdi a conta, mas sempre venho aqui comprar porque confio mais”, disse. Fã de Bell Marques, ela conta que costuma aproveitar o Carnaval com amigos e que este ano levará o filho pela primeira vez.

Entre os preços neste início de vendas, o Bloco Vumbora, de Bell Marques, custa R$ 1.070 na sexta-feira e R$ 1.286 no sábado. O Bloco Vem Com o Gigante Nana, de Léo Santana, varia entre R$ 530 e R$ 638. Já os camarotes apresentam valores distintos a depender do dia e dos serviços incluídos, como o Glamour, entre R$ 690 e R$ 830, e o Planeta Band, de R$ 799 a R$ 1.159.

