Tradicional bloco de Salvador cancela desfile às vésperas do Carnaval
Anúncio foi feito nas redes sociais
Às vésperas do início do Carnaval de 2026, um dos tradicionais blocos de Salvador, Os Internacionais, anunciou nesta sexta-feira,16, o cancelamento do desfile que ocorreria na segunda-feira de Carnaval, em parceria com a banda Chiclete com Banana. O motivo, segundo a organização, é a falta de patrocínios e recursos financeiros.
“A organização do Bloco Os Internacionais informa que, em razão das dificuldades relacionadas à captação de recursos, patrocínios e outros motivos operacionais, o desfile programado para a segunda-feira de Carnaval, com a banda Chiclete com Banana, não será realizado”, informou o bloco.
Nas redes sociais, a organização também esclareceu que os foliões que já efetuaram o pagamento para o desfile cancelado terão reembolso integral.
Leia Também:
“Esclarecemos que todos os valores pagos pelos foliões referentes ao desfile de segunda-feira serão integralmente devolvidos, respeitando as formas e prazos legais aplicáveis. Para maiores esclarecimentos sobre o procedimento de reembolso", afirmou.
Desfile de domingo está mantido
Fundado em 1961 e reconhecido como o primeiro bloco de trio elétrico do Carnaval de Salvador, Os Internacionais celebram 65 carnavais com um retorno histórico à avenida em 2026.
Ainda na nota, o bloco reforçou que o desfile de domingo está confirmado e acontecerá normalmente, com a apresentação do grupo É o Tchan. “Ressaltamos que o desfile de domingo acontecerá normalmente, com a atração (É O TCHAN), estando totalmente garantida a realização do evento conforme previamente divulgado”.
Veja a nota:
