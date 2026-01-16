Tradicional bloco de Salvador cancela desfile às vésperas do Carnaval

Um dos mais tradicionais blocos de Salvador - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

Às vésperas do início do Carnaval de 2026, um dos tradicionais blocos de Salvador, Os Internacionais, anunciou nesta sexta-feira,16, o cancelamento do desfile que ocorreria na segunda-feira de Carnaval, em parceria com a banda Chiclete com Banana. O motivo, segundo a organização, é a falta de patrocínios e recursos financeiros.

“A organização do Bloco Os Internacionais informa que, em razão das dificuldades relacionadas à captação de recursos, patrocínios e outros motivos operacionais, o desfile programado para a segunda-feira de Carnaval, com a banda Chiclete com Banana, não será realizado”, informou o bloco.

Nas redes sociais, a organização também esclareceu que os foliões que já efetuaram o pagamento para o desfile cancelado terão reembolso integral.

“Esclarecemos que todos os valores pagos pelos foliões referentes ao desfile de segunda-feira serão integralmente devolvidos, respeitando as formas e prazos legais aplicáveis. Para maiores esclarecimentos sobre o procedimento de reembolso", afirmou.

Desfile de domingo está mantido

Fundado em 1961 e reconhecido como o primeiro bloco de trio elétrico do Carnaval de Salvador, Os Internacionais celebram 65 carnavais com um retorno histórico à avenida em 2026.

Ainda na nota, o bloco reforçou que o desfile de domingo está confirmado e acontecerá normalmente, com a apresentação do grupo É o Tchan. “Ressaltamos que o desfile de domingo acontecerá normalmente, com a atração (É O TCHAN), estando totalmente garantida a realização do evento conforme previamente divulgado”.

