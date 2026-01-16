Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOLIA

Tradicional bloco de Salvador cancela desfile às vésperas do Carnaval

Anúncio foi feito nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/01/2026 - 16:35 h
Um dos mais tradicionais blocos de Salvador
Um dos mais tradicionais blocos de Salvador -

Às vésperas do início do Carnaval de 2026, um dos tradicionais blocos de Salvador, Os Internacionais, anunciou nesta sexta-feira,16, o cancelamento do desfile que ocorreria na segunda-feira de Carnaval, em parceria com a banda Chiclete com Banana. O motivo, segundo a organização, é a falta de patrocínios e recursos financeiros.

“A organização do Bloco Os Internacionais informa que, em razão das dificuldades relacionadas à captação de recursos, patrocínios e outros motivos operacionais, o desfile programado para a segunda-feira de Carnaval, com a banda Chiclete com Banana, não será realizado”, informou o bloco.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, a organização também esclareceu que os foliões que já efetuaram o pagamento para o desfile cancelado terão reembolso integral.

Leia Também:

Música do Carnaval inédita de Marília Mendonça é lançada
Festa pré Carnaval de Lauro de Freitas começa hoje; veja programação
Banho de Mar à Fantasia anuncia data e primeiros detalhes

“Esclarecemos que todos os valores pagos pelos foliões referentes ao desfile de segunda-feira serão integralmente devolvidos, respeitando as formas e prazos legais aplicáveis. Para maiores esclarecimentos sobre o procedimento de reembolso", afirmou.

Desfile de domingo está mantido

Fundado em 1961 e reconhecido como o primeiro bloco de trio elétrico do Carnaval de Salvador, Os Internacionais celebram 65 carnavais com um retorno histórico à avenida em 2026.

Ainda na nota, o bloco reforçou que o desfile de domingo está confirmado e acontecerá normalmente, com a apresentação do grupo É o Tchan. “Ressaltamos que o desfile de domingo acontecerá normalmente, com a atração (É O TCHAN), estando totalmente garantida a realização do evento conforme previamente divulgado”.

Veja a nota:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por 𝔹𝕝𝕠𝕔𝕠 𝕆𝕤 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕔𝕚𝕠𝕟𝕒𝕚𝕤 (@blocointer)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bloco de carnaval carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Um dos mais tradicionais blocos de Salvador
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Um dos mais tradicionais blocos de Salvador
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Um dos mais tradicionais blocos de Salvador
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Um dos mais tradicionais blocos de Salvador
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

x