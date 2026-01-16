Banho de Mar à Fantasia anuncia data e primeiros detalhes

Banho de Mar à Fantasia é tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça - Foto: Reprodução | Instagram

O Banho de Mar à Fantasia, tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça e na Praia da Preguiça, em Salvador, já tem data prevista para acontecer: 8 de fevereiro de 2026. A informação foi divulgada em comunicado oficial pelo Centro Cultural Que Ladeira é Essa?, responsável pela coordenação do evento de pré-carnaval.

Segundo o texto, a organização aguarda a realização de reuniões com a Prefeitura de Salvador e com o Governo do Estado da Bahia para alinhar o dimensionamento, a estrutura e o formato da festa.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marcado por música e fantasias coloridas, o Banho de Mar à Fantasia reúne grupos de amigos, famílias e turistas e tem como principal característica um banho de mar coletivo ao longo do dia, mantendo uma das celebrações mais tradicionais do calendário popular na região.



De acordo com o Centro Cultural, o processo é considerado fundamental para garantir segurança, organização e valorização de toda a cadeia produtiva da cultura, envolvendo artistas, trabalhadoras e trabalhadores, comerciantes e prestadores de serviço.

A proposta também é oferecer aos foliões uma experiência “potente, democrática e à altura da história do Banho de Mar à Fantasia da Ladeira da Preguiça”.

A coordenação informou que novas atualizações serão divulgadas assim que os encaminhamentos forem definidos. O comunicado ainda reforça a mensagem: “Seguimos juntos, com respeito à tradição e compromisso com o futuro".