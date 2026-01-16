Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRÉ-CARNAVAL

Banho de Mar à Fantasia anuncia data e primeiros detalhes

Festa promete manter tradição

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/01/2026 - 14:32 h | Atualizada em 16/01/2026 - 14:52
Banho de Mar à Fantasia é tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça
Banho de Mar à Fantasia é tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça -

O Banho de Mar à Fantasia, tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça e na Praia da Preguiça, em Salvador, já tem data prevista para acontecer: 8 de fevereiro de 2026. A informação foi divulgada em comunicado oficial pelo Centro Cultural Que Ladeira é Essa?, responsável pela coordenação do evento de pré-carnaval.

Segundo o texto, a organização aguarda a realização de reuniões com a Prefeitura de Salvador e com o Governo do Estado da Bahia para alinhar o dimensionamento, a estrutura e o formato da festa.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Verão aumenta geração de lixo e impacta turismo na Bahia
Uthopya recebe convidados especiais no fim de semana do Rio Vermelho
"Heróis invisíveis" confira relatos de garis sobre a Lavagem do Bonfim

Marcado por música e fantasias coloridas, o Banho de Mar à Fantasia reúne grupos de amigos, famílias e turistas e tem como principal característica um banho de mar coletivo ao longo do dia, mantendo uma das celebrações mais tradicionais do calendário popular na região.

De acordo com o Centro Cultural, o processo é considerado fundamental para garantir segurança, organização e valorização de toda a cadeia produtiva da cultura, envolvendo artistas, trabalhadoras e trabalhadores, comerciantes e prestadores de serviço.

A proposta também é oferecer aos foliões uma experiência “potente, democrática e à altura da história do Banho de Mar à Fantasia da Ladeira da Preguiça”.

A coordenação informou que novas atualizações serão divulgadas assim que os encaminhamentos forem definidos. O comunicado ainda reforça a mensagem: “Seguimos juntos, com respeito à tradição e compromisso com o futuro".

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Centro Cultural que Ladeira é Essa? (@queladeiraessa)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banho de mar a fantasia carnaval Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Banho de Mar à Fantasia é tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Banho de Mar à Fantasia é tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Banho de Mar à Fantasia é tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Banho de Mar à Fantasia é tradicionalmente realizado na Ladeira da Preguiça
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

x