EM SALVADOR

Uthopya recebe convidados especiais no fim de semana do Rio Vermelho

Hip hop, hits urbanos e clássicos dominam duas noites no clube

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/01/2026 - 16:04 h
Uthopya – Clube RV prepara um fim de semana de pista cheia no Rio Vermelho com duas propostas diferentes
Uthopya – Clube RV prepara um fim de semana de pista cheia no Rio Vermelho com duas propostas diferentes

O Uthopya – Clube RV prepara um fim de semana de pista cheia no Rio Vermelho com duas propostas diferentes, mas conectadas pela energia dançante. As noites de sexta, 16, e sábado, 17, a partir das 23h, reúnem DJ Álvaro Réu e DJ Roger N’ Roll, nomes reconhecidos pela pesquisa musical, relação direta com o público e sets que atravessam épocas e estilos.

No sábado 17, é a vez de DJ Roger N’ Roll comandar a Toca Disco, um baile que mistura clássicos dos anos 70, 80 e 90 com timbres e batidas contemporâneas.

A proposta aposta em uma pista sem rótulos, onde diferentes referências e sonoridades se encontram no mesmo groove, com a disco music funcionando como fio condutor presente até nos ritmos atuais.

Já na sexta-feira, 16, quem assume o comando é DJ Álvaro Réu, com um set que nasce no hip hop e se expande em clássicos e hits urbanos.

Um dos nomes mais requisitados da cena baiana, o artista iniciou sua trajetória em 2008 como rapper, ganhou destaque nas batalhas de MC, venceu o Prêmio Hip Hop da Funarte e, com o tempo, ampliou a atuação como DJ e produtor.

Criador da festa Bailaum, que completa sete anos e virou referência em Salvador, Álvaro Réu conduz a noite conectando diferentes gerações com uma seleção marcada pela pulsação do hip hop e pelo ritmo constante da pista. A proposta é manter o público em movimento, em um encontro que une memória musical e frescor urbano.

Com duas noites seguidas de festa, o Uthopya – Clube RV reafirma o espaço como ponto de encontro para quem busca sets dançantes, diversidade sonora e a experiência coletiva da pista, em um dos bairros mais movimentados da capital baiana.

Uthopya – Clube RV | Programação do fim de semana

  • Local: Uthopya – Clube RV
  • Endereço: Travessa Basílio de Magalhães, 122 – Rio Vermelho
  • Sexta-feira (16/01), a partir das 23h: DJ Álvaro Réu; Valor: R$ 20,00
  • Sábado (17/01), a partir das 23h: DJ Roger N’ Roll; Valor: R$ 30,00

música Salvador

x