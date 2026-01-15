Sofia Pitta celebra o verão com show especial em Salvador

Sofia Pitta se apresenta no Rio Vermelho - Foto: Divulgação

A cantora e compositora baiana Sofia Pitta se apresenta nesta sexta-feira, 16, a partir das 20h, no Colaboraê, no bairro do Rio Vermelho. O show integra o clima de celebração do after da Lavagem do Bonfim e leva ao público 'Suingue e Maresia', uma experiência musical que exalta as águas, o verão e a música produzida na Bahia.

A noite também será marcada por encontros no palco. A apresentação contará com participações especiais da cantora Illy e do cantor Tiri, ampliando a proposta de celebração coletiva e reforçando a conexão do espetáculo com a cena musical contemporânea do estado.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O show marca o lançamento do novo single 'Bagunçar' e apresenta uma setlist vibrante, que transita pelo suingue pop, pela ancestralidade e pela leveza. A proposta sonora dialoga com o clima do verão e com a identidade musical da artista, misturando ritmos e referências que atravessam a música baiana.



No repertório, o público poderá conferir canções autorais como 'Baiana Baianinha', 'Molho', 'Soltinha' e 'Cor de Mel', além de releituras de clássicos da MPB e sucessos do pop baiano. A apresentação promete uma noite dançante e cheia de energia em um dos bairros mais tradicionais da capital baiana.

Serviço

Sofia Pitta – Show “Suingue e Maresia”