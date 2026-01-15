Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SHOW

Sofia Pitta celebra o verão com show especial em Salvador

Cantora celebra o after da Lavagem do Bonfim com participações especiais

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/01/2026 - 11:47 h
Sofia Pitta se apresenta no Rio Vermelho
Sofia Pitta se apresenta no Rio Vermelho -

A cantora e compositora baiana Sofia Pitta se apresenta nesta sexta-feira, 16, a partir das 20h, no Colaboraê, no bairro do Rio Vermelho. O show integra o clima de celebração do after da Lavagem do Bonfim e leva ao público 'Suingue e Maresia', uma experiência musical que exalta as águas, o verão e a música produzida na Bahia.

A noite também será marcada por encontros no palco. A apresentação contará com participações especiais da cantora Illy e do cantor Tiri, ampliando a proposta de celebração coletiva e reforçando a conexão do espetáculo com a cena musical contemporânea do estado.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Garage Sound System: rock autoral e lançamento de single agitam o Rio Vermelho
"Cena de brancos e abastados": Velotroz volta para reafirmar rock periférico
Sade é a atração do Palco A TARDE FM

O show marca o lançamento do novo single 'Bagunçar' e apresenta uma setlist vibrante, que transita pelo suingue pop, pela ancestralidade e pela leveza. A proposta sonora dialoga com o clima do verão e com a identidade musical da artista, misturando ritmos e referências que atravessam a música baiana.

No repertório, o público poderá conferir canções autorais como 'Baiana Baianinha', 'Molho', 'Soltinha' e 'Cor de Mel', além de releituras de clássicos da MPB e sucessos do pop baiano. A apresentação promete uma noite dançante e cheia de energia em um dos bairros mais tradicionais da capital baiana.

Serviço

Sofia Pitta – Show “Suingue e Maresia”

  • Participações especiais: Illy e Tiri
  • Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro
  • Horário: A partir das 20h
  • Onde: Colaboraê, Rio Vermelho – Salvador (BA)
  • Ingressos: No Sympla

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

música Salvador Sofia Pitta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sofia Pitta se apresenta no Rio Vermelho
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Sofia Pitta se apresenta no Rio Vermelho
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Sofia Pitta se apresenta no Rio Vermelho
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Sofia Pitta se apresenta no Rio Vermelho
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

x