Sade é a atração do Palco A TARDE FM

Palco A TARDE FM começa às 17h - Foto: Divulgação

Em comemoração ao aniversário de Helen Folasade Adu, mais conhecida como Sade, o Palco A TARDE FM deste sábado, 17, relembra a fusão sofisticada de Jazz, Soul, R&B e Pop que marcou a carreira dessa cantora e compositora britânico-nigeriana, sucesso mundial entre as décadas de 1980 e 2000.

Nesse especial não vão faltar hits como "Smooth Operator", "Kiss of Life", "Paradise", "By Your Side" e "No Ordinary Love".

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.