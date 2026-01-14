MÚSICA
Sade é a atração do Palco A TARDE FM
Jazz, Soul, R&B e Pop marcaram a carreira dessa cantora
Por Bianca Carneiro
Em comemoração ao aniversário de Helen Folasade Adu, mais conhecida como Sade, o Palco A TARDE FM deste sábado, 17, relembra a fusão sofisticada de Jazz, Soul, R&B e Pop que marcou a carreira dessa cantora e compositora britânico-nigeriana, sucesso mundial entre as décadas de 1980 e 2000.
Nesse especial não vão faltar hits como "Smooth Operator", "Kiss of Life", "Paradise", "By Your Side" e "No Ordinary Love".
O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.
