Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Cantor nordestino passa mal e é internado às pressas em hospital

Cantor passou mal na noite de terça-feira e precisou ser internado em um hospital

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/01/2026 - 13:41 h
Cantor Raí Saia Rodada foi internado na noite de terça-feira, 14
Cantor Raí Saia Rodada foi internado na noite de terça-feira, 14 -

O cantor Raí Saia Rodada foi internado na noite de terça-feira, 14, em um hospital de Mossoró, no Rio Grande do Norte, após apresentar um mal-estar. O artista permanece em observação médica enquanto realiza exames de rotina.

De acordo com comunicado oficial divulgado pelo escritório Modo Full, responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor, a ida ao hospital ocorreu por precaução. Conforme a assessoria, Raí foi prontamente atendido pela equipe médica, encontra-se bem e segue os protocolos clínicos necessários.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sofia Pitta celebra o verão com show especial em Salvador
Garage Sound System: rock autoral e lançamento de single agitam o Rio Vermelho
"Cena de brancos e abastados": Velotroz volta para reafirmar rock periférico

"Raí foi prontamente atendido pela equipe médica, encontra-se bem e realiza exames de rotina, seguindo todos os protocolos necessários. O cantor agradece o carinho, a preocupação e as mensagens recebidas", diz a nota.

Ainda segundo a nota, o diagnóstico específico que motivou a internação não foi revelado até o momento. O cantor agradeceu as mensagens de apoio recebidas e fez questão de tranquilizar os fãs.

A equipe informou também que, após a conclusão dos exames, Raí Saia Rodada deverá retomar normalmente a agenda de shows.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

música Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantor Raí Saia Rodada foi internado na noite de terça-feira, 14
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Cantor Raí Saia Rodada foi internado na noite de terça-feira, 14
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Cantor Raí Saia Rodada foi internado na noite de terça-feira, 14
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Cantor Raí Saia Rodada foi internado na noite de terça-feira, 14
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

x