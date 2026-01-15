SAÚDE
Cantor nordestino passa mal e é internado às pressas em hospital
Cantor passou mal na noite de terça-feira e precisou ser internado em um hospital
Por Beatriz Santos
O cantor Raí Saia Rodada foi internado na noite de terça-feira, 14, em um hospital de Mossoró, no Rio Grande do Norte, após apresentar um mal-estar. O artista permanece em observação médica enquanto realiza exames de rotina.
De acordo com comunicado oficial divulgado pelo escritório Modo Full, responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor, a ida ao hospital ocorreu por precaução. Conforme a assessoria, Raí foi prontamente atendido pela equipe médica, encontra-se bem e segue os protocolos clínicos necessários.
Leia Também:
"Raí foi prontamente atendido pela equipe médica, encontra-se bem e realiza exames de rotina, seguindo todos os protocolos necessários. O cantor agradece o carinho, a preocupação e as mensagens recebidas", diz a nota.
Ainda segundo a nota, o diagnóstico específico que motivou a internação não foi revelado até o momento. O cantor agradeceu as mensagens de apoio recebidas e fez questão de tranquilizar os fãs.
A equipe informou também que, após a conclusão dos exames, Raí Saia Rodada deverá retomar normalmente a agenda de shows.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes