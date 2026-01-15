Morre aos 48 anos suposta filha secreta de Freddie Mercury

Suposta filha secreta de Freddie Mercury morreu aos 48 anos - Foto: Divulgação

Bibi, suposta filha secreta de Freddie Mercury, morreu aos 48 anos após anos de tratamento contra um cordoma, forma rara de câncer nos ossos. A existência da herdeira do cantor britânico veio a público em maio do ano passado, com o lançamento da biografia Love, Freddie, escrita por Lesley-Ann Jones.

A informação sobre a morte foi confirmada pelo marido de Bibi e pela própria autora da biografia. Segundo relato divulgado pelo Daily Mail, “O viúvo, Thomas, entrou em contato com o Daily Mail para informar que ela faleceu ‘pacificamente após uma longa batalha contra o cordoma, um raro câncer na coluna vertebral, deixando dois filhos de nove e sete anos’.

Ele [o viúvo] acrescentou: ‘B agora está com seu amado e carinhoso pai no mundo dos pensamentos. Suas cinzas foram espalhadas ao vento sobre os Alpes’”.

Ainda de acordo com o site britânico, Lesley-Ann Jones comentou o impacto da perda.

“Estou devastada pela perda dessa mulher que se tornou minha amiga próxima, que veio até mim com um objetivo altruísta: deixar de lado todos aqueles que tiveram carta branca para lidar com a história de Freddie por 32 anos, desafiar suas mentiras e suas reescritas da vida dele, e entregar a verdade”, declarou a escritora.



A revelação da suposta filha de Freddie Mercury foi um dos episódios mais surpreendentes envolvendo a vida pessoal do artista. Ícone do rock mundial e vocalista da banda Queen, Mercury teria mantido em segredo, por décadas, a existência da filha, fruto de um relacionamento extraconjugal com a esposa de um amigo próximo.

Segundo a biografia, Bibi, identificada apenas como “B”, vivia na França e decidiu tornar sua história pública após anos de anonimato. Ela era mãe e compartilhou com Jones 17 cadernos pessoais escritos por Freddie Mercury, nos quais o cantor registrou sua trajetória desde a infância em Zanzibar até os últimos dias de vida, em 1991.

Os diários teriam sido redigidos entre 1976, quando o artista soube da gravidez, e o ano de sua morte.