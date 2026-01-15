POLÊMICA
Morre aos 48 anos suposta filha secreta de Freddie Mercury
Filha teve a existência revelada em biografia publicada no ano passado
Por Beatriz Santos
Bibi, suposta filha secreta de Freddie Mercury, morreu aos 48 anos após anos de tratamento contra um cordoma, forma rara de câncer nos ossos. A existência da herdeira do cantor britânico veio a público em maio do ano passado, com o lançamento da biografia Love, Freddie, escrita por Lesley-Ann Jones.
A informação sobre a morte foi confirmada pelo marido de Bibi e pela própria autora da biografia. Segundo relato divulgado pelo Daily Mail, “O viúvo, Thomas, entrou em contato com o Daily Mail para informar que ela faleceu ‘pacificamente após uma longa batalha contra o cordoma, um raro câncer na coluna vertebral, deixando dois filhos de nove e sete anos’.
Ele [o viúvo] acrescentou: ‘B agora está com seu amado e carinhoso pai no mundo dos pensamentos. Suas cinzas foram espalhadas ao vento sobre os Alpes’”.
Ainda de acordo com o site britânico, Lesley-Ann Jones comentou o impacto da perda.
“Estou devastada pela perda dessa mulher que se tornou minha amiga próxima, que veio até mim com um objetivo altruísta: deixar de lado todos aqueles que tiveram carta branca para lidar com a história de Freddie por 32 anos, desafiar suas mentiras e suas reescritas da vida dele, e entregar a verdade”, declarou a escritora.
A revelação da suposta filha de Freddie Mercury foi um dos episódios mais surpreendentes envolvendo a vida pessoal do artista. Ícone do rock mundial e vocalista da banda Queen, Mercury teria mantido em segredo, por décadas, a existência da filha, fruto de um relacionamento extraconjugal com a esposa de um amigo próximo.
Segundo a biografia, Bibi, identificada apenas como “B”, vivia na França e decidiu tornar sua história pública após anos de anonimato. Ela era mãe e compartilhou com Jones 17 cadernos pessoais escritos por Freddie Mercury, nos quais o cantor registrou sua trajetória desde a infância em Zanzibar até os últimos dias de vida, em 1991.
Os diários teriam sido redigidos entre 1976, quando o artista soube da gravidez, e o ano de sua morte.
