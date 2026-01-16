Festa pré Carnaval de Lauro de Freitas começa hoje; veja programação

O veneto terá duração de três dias - Foto: Divulgação

A Mica Lauro começa oficialmente nesta sexta-feira, 16. Organizado pela prefeitura de Lauro de Freitas, o evento pré Carnaval contará com shows de atrações de peso, como Xanddy Harmonia, Timbalada e Alinne Rosa.

Neste primeiro dia, a abertura oficial acontece a partir das 18 horas, com saída dos trios elétricos de Filipe Escandurras, Parangolé, Theuzinho, Tony Salles e muitos outros artistas.

O percurso será feito na Rua Maria Isabel dos Santos (Avenida Beira Rio) e terá aproximadamente 1,5 quilômetro. O trajeto será feito no sentido contrário ao fluxo normal da via no dia a dia, como forma de garantir segurança e conforto para o público.

Já no sábado e domingo, 17 e 18 de janeiro, a programação terá início às 16h, com shows de Timbalada, Pagodart, Oh Polêmico, Papazoni, Cheiro de Amor e muito mais.

Ordem das atrações desta sexta-feira (16):