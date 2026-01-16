Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CUIDADOS

Verão pede atenção redobrada com tatuagens, alerta especialista

Atenção diária ajuda a preservar a pele e a arte

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/01/2026 - 13:15 h | Atualizada em 16/01/2026 - 14:58
A orientação varia de acordo com o estágio da tatuagem
A orientação varia de acordo com o estágio da tatuagem -

Sol, praia e festas costumam marcar a rotina do verão, mas o aumento da exposição ao sol exige cuidados redobrados com a pele, especialmente para quem tem tatuagem, principalmente as mais recentes.

Em Salvador, o tatuador Dudu Petersen, especialista em tatuagem e fundador do Studio Petersen, chama atenção para a importância de seguir um protocolo adequado para manter a saúde da pele e preservar a qualidade da arte.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Desligar a geladeira à noite economiza energia? Saiba a verdade
Exvangélicos? Entenda o movimento de quem se afasta das igrejas
Cientistas descobrem "alfabeto" usado por baleias para se comunicar

A orientação varia de acordo com o estágio da tatuagem. Para quem fez o procedimento recentemente, a recomendação é evitar exposição ao sol, ao mar e à piscina nos primeiros dias.

Além disso, é importante manter uma rotina de limpeza da área, hidratar com produtos adequados e consumir água regularmente para auxiliar no processo de cicatrização.

Já no caso de tatuagens cicatrizadas, o cuidado principal é manter o uso diário de protetor solar com FPS 50 ou superior e reforçar a hidratação constante, fatores que ajudam a proteger a pele em dias de longa exposição.

“Quando orientamos o afastamento da praia e da exposição ao sol, estamos focados na proteção da pele durante o processo de cicatrização. A exposição inadequada pode causar manchas, lesões e comprometer o resultado da tatuagem. A cicatrização é um processo, e esses cuidados contínuos garantem a beleza e a durabilidade do trabalho”, explica Dudu Petersen.

Dudu Petersen é especialista em tatuagem e fundador do Studio Petersen
Dudu Petersen é especialista em tatuagem e fundador do Studio Petersen | Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comportamento Tatuagem verão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A orientação varia de acordo com o estágio da tatuagem
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

A orientação varia de acordo com o estágio da tatuagem
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

A orientação varia de acordo com o estágio da tatuagem
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x