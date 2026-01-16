Verão pede atenção redobrada com tatuagens, alerta especialista

A orientação varia de acordo com o estágio da tatuagem - Foto: FreePik

Sol, praia e festas costumam marcar a rotina do verão, mas o aumento da exposição ao sol exige cuidados redobrados com a pele, especialmente para quem tem tatuagem, principalmente as mais recentes.

Em Salvador, o tatuador Dudu Petersen, especialista em tatuagem e fundador do Studio Petersen, chama atenção para a importância de seguir um protocolo adequado para manter a saúde da pele e preservar a qualidade da arte.

A orientação varia de acordo com o estágio da tatuagem. Para quem fez o procedimento recentemente, a recomendação é evitar exposição ao sol, ao mar e à piscina nos primeiros dias.

Além disso, é importante manter uma rotina de limpeza da área, hidratar com produtos adequados e consumir água regularmente para auxiliar no processo de cicatrização.



Já no caso de tatuagens cicatrizadas, o cuidado principal é manter o uso diário de protetor solar com FPS 50 ou superior e reforçar a hidratação constante, fatores que ajudam a proteger a pele em dias de longa exposição.

“Quando orientamos o afastamento da praia e da exposição ao sol, estamos focados na proteção da pele durante o processo de cicatrização. A exposição inadequada pode causar manchas, lesões e comprometer o resultado da tatuagem. A cicatrização é um processo, e esses cuidados contínuos garantem a beleza e a durabilidade do trabalho”, explica Dudu Petersen.