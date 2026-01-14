Menu
CASA

Desligar a geladeira à noite economiza energia? Saiba a verdade

Eletrodoméstico é um dos principais vilões da conta de luz

Por Agatha Victoria Reis

14/01/2026 - 16:39 h
Dúvidas sobre o uso correto dos eletrodomésticos são recorrentes nas casas brasileiras -

Dúvidas sobre o uso correto dos eletrodomésticos são recorrentes nas casas brasileiras. Conhecida pelo consumo constante de energia, a geladeira costuma ser apontada como uma das principais vilãs da conta de luz,e, por isso, muitas pessoas consideram desligar ela para economizar.

No entanto, o consumo da geladeira não está ligado apenas ao fato de estar ligada, como ocorre com lâmpadas ou ventiladores. O eletrodoméstico foi projetado para funcionar de forma contínua, mantendo a temperatura interna estável ao longo do dia.

O que acontece quando a geladeira é desligada?

Ao ser desligada durante a noite, a geladeira começa a perder o resfriamento interno. Apesar da porta permanecer fechada, o isolamento térmico não é perfeito. Quanto maior o tempo desligada, maior é a elevação da temperatura interna, principalmente no congelador.

Ao ser ligada novamente pela manhã, o aparelho identifica a variação e passa a trabalhar de forma mais intensa para recuperar a temperatura ideal, processo que se repete sempre que a prática é adotada.

Afinal, pode ou não desligar a geladeira à noite?

Desligar a geladeira pode até reduzir o consumo de energia em um primeiro momento, mas esse gasto é compensado posteriormente, quando o equipamento precisa operar com mais força para resfriar novamente. Além disso, essa prática não foi pensada para geladeiras modernas e pode causar funcionamento irregular.

Outro ponto importante é o desgaste do eletrodoméstico. O ciclo frequente de liga e desliga gera picos de esforço desnecessários, reduzindo a vida útil do aparelho e aumentando a chance de falhas e necessidade de manutenção.

Além disso, o mau uso da geladeira representa um risco à segurança alimentar, favorecendo a proliferação de bactérias em alimentos como carnes, ovos e laticínios, o que compromete a qualidade, o sabor e a durabilidade dos produtos.

Veja como reduzir o consumo da geladeira

Em vez de desligar o aparelho, a melhor alternativa é adotar hábitos mais eficientes e seguros. Veja algumas dicas:

  • Evite abrir a porta com frequência ou deixá-la aberta por muito tempo
  • Não coloque alimentos quentes diretamente na geladeira
  • Ajuste corretamente a temperatura, evitando níveis mais frios do que o necessário
  • Mantenha as borrachas de vedação em bom estado
  • Não sobrecarregue o interior, permitindo a circulação do ar frio

