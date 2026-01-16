Música do Carnaval inédita de Marília Mendonça é lançada

Cantora já havia anunciado o lançamento antes de sua morte - Foto: Reprodução| Instagram

Está se aproximando um dos momentos mais aguardados do ano pelos brasileiros: o Carnaval. Com ele, chega também a temporada de hits que embalam a folia. Entre as novidades, uma música inédita de Marília Mendonça “Você Me Fez Odiar o Carnaval” foi lançada nesta sexta-feira,16.

A cantora, que faleceu em 2021, vítima de um acidente aéreo, já havia anunciado o lançamento da faixa antes de sua morte. A canção integra o acervo de músicas deixado por Marília. À época, a artista chegou a comentar sobre o lançamento nas redes sociais.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Fiz uma música para lançar no Carnaval e o nome dela é: Você Me Fez Odiar o Carnaval. Eu tô avisando com antecedência porque sou gente boa… prepara”, escreveu no X (antigo Twitter).

A música aborda o término de um relacionamento em contraste com o período carnavalesco, retratando sentimentos de solidão em meio à festa. A letra também faz referência ao Carnaval de Salvador, reforçando o contraste entre a euforia da cidade e a dor emocional da personagem da canção.

“Eu não sei o que eles estão comemorando / Essa é a pior época do ano / Eu vou desfilar saudade na avenida / No bloco dos que perderam o amor da vida”, diz um trecho da música.

Apostas para o Carnaval 2026

Além do lançamento póstumo de Marília Mendonça, outros artistas já despontam como apostas para o Carnaval de 2026.

Entre os destaques estão: “Desliza” e “Marquinha de Fitinha”, de Léo Santana; “Gostosin”, de Anitta; “Plugin da Bagaceira”, de Claudia Leitte; “JETSKI”, de Pedro Sampaio; “Panamera”, de Tony Salles;“Tá Uma Delícia”, de Xanddy Harmonia, em parceria com Henry Freitas, entre outros.

Ouça: