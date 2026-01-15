Às vésperas do Carnaval, irmão Macêdo pede ajuda novamente para tratamento

O artista está perdendo parte de suas capacidades cognitivas - Foto: Felipe Oliveira | Divulgação

Aroldo Macêdo continua na luta contra a Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP). Irmão do músico, Armandinho fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 14, e pediu doações para ajudar o guitarrista.

“Vamos sem medo Aroldo Macêdo!”, dizia o card da publicação, que continha informações da chave pix disponibilizada para as doações de fãs e amigos da família, que esperam uma boa recuperação de Aroldo.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Post de Armandinho no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que a doença provoca a morte gradual de neurônios em áreas específicas do cérebro e compromete funções motoras e cognitivas. Sua progressão é rápida e não existe cura, mas sim um tratamento para a contenção dos sintomas mais graves.

Estado de Aroldo

De acordo com informações de pessoas próximas a Aroldo, a condição neurológica tem afetado a fala, os movimentos e até a memória do músico, tornando seu quadro clínico grave e urgente de cuidados contínuos e especializados.

Para ajudar, é possível contribuir com doações via PIX para o CPF 59240210768, em nome de Margarida Maria Oliveira dos Santos Macêdo, esposa do músico. Também há a opção de transferência bancária para a conta Nubank (260), agência 0001, conta corrente 4189159-3.