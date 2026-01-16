Menu
PREOCUPANTE

O que Raí Saia Rodada tem? Cantor foi internado à pressas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/01/2026 - 8:41 h
Raí passou mal na noite de quarta-feira, 14

A equipe de Raí Saia Rodada atualizou o estado de saúde do cantor. Ele precisou ser internado em um hospital de Mossoró, no Rio Grande do Norte, após passar mal na noite de quarta-feira, 14.

O escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Raí divulgou um comunicado e afirmou que ele “vem apresentando boa evolução, com melhora significativa dos sintomas iniciais, compatíveis com quadro clínico de ansiedade”.

Leia Também:

Às vésperas do Carnaval, irmão Macêdo pede ajuda novamente para tratamento
Cantor baiano passa por cirurgia às vésperas do Carnaval de 2026
Uthopya recebe convidados especiais no fim de semana do Rio Vermelho

“Por precaução, e seguindo orientação da equipe médica, o artista permanece sob cuidados e acompanhamento hospitalar, visando sua plena recuperação”, complementa a nota.

Shows cancelados

Os shows que Raí faria entre os dias 16 e 21 de janeiro foram cancelados. “Raí agradece o carinho, a compreensão e as mensagens de apoio recebidas”, finaliza.

x