O que Raí Saia Rodada tem? Cantor foi internado à pressas
Raí passou mal na noite de quarta-feira, 14
Por Edvaldo Sales
A equipe de Raí Saia Rodada atualizou o estado de saúde do cantor. Ele precisou ser internado em um hospital de Mossoró, no Rio Grande do Norte, após passar mal na noite de quarta-feira, 14.
O escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Raí divulgou um comunicado e afirmou que ele “vem apresentando boa evolução, com melhora significativa dos sintomas iniciais, compatíveis com quadro clínico de ansiedade”.
“Por precaução, e seguindo orientação da equipe médica, o artista permanece sob cuidados e acompanhamento hospitalar, visando sua plena recuperação”, complementa a nota.
Shows cancelados
Os shows que Raí faria entre os dias 16 e 21 de janeiro foram cancelados. “Raí agradece o carinho, a compreensão e as mensagens de apoio recebidas”, finaliza.
