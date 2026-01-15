Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPOUSO

Cantor baiano passa por cirurgia às vésperas do Carnaval de 2026

Artista compartilhou notícia nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/01/2026 - 16:12 h
Baco Exu do Blues
Baco Exu do Blues -

O cantor Baco Exu do Blues compartilhou com os seguidores que passou por uma cirurgia. O baiano não informou o motivo nem o que levou ao procedimento, mas tranquilizou os fãs ao afirmar que está bem e que precisará cumprir um período de repouso.

“Passei por uma cirurgia hoje, mas já tá tudo bem! Se eu sumir é porque tô de repouso. Já já tô novo”, escreveu o artista.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da atualização sobre a saúde, Baco anunciou as datas da turnê de seu novo álbum, HASOS. A estreia está marcada para o dia 7 de março, em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A turnê segue até junho de 2026 e inclui apresentações internacionais, com shows confirmados em Lisboa e Porto, em Portugal.

Leia Também:

Morre aos 48 anos suposta filha secreta de Freddie Mercury
Cantor nordestino passa mal e é internado às pressas em hospital
Sofia Pitta celebra o verão com show especial em Salvador

Mesmo após o procedimento cirúrgico, a agenda do artista não deve sofrer alterações. Com o anúncio da turnê, fãs lotaram as redes sociais com comentários e expectativas sobre os shows. “Vou ter que ir ver o Baco Exu do Blues”, escreveu um internauta. Outro comentou: “PERA, O QUÊ?? BACO EXU DO BLUES EM FORTALEZA, É ISSO MESMO?”.

Baco Exu do Blues
Baco Exu do Blues | Foto: Reprodução| Redes sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

baco exu do blues cantor baiano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Baco Exu do Blues
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Baco Exu do Blues
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Baco Exu do Blues
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Baco Exu do Blues
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

x