Cantor baiano passa por cirurgia às vésperas do Carnaval de 2026

Baco Exu do Blues - Foto: Roncca| Divulgação

O cantor Baco Exu do Blues compartilhou com os seguidores que passou por uma cirurgia. O baiano não informou o motivo nem o que levou ao procedimento, mas tranquilizou os fãs ao afirmar que está bem e que precisará cumprir um período de repouso.

“Passei por uma cirurgia hoje, mas já tá tudo bem! Se eu sumir é porque tô de repouso. Já já tô novo”, escreveu o artista.

Além da atualização sobre a saúde, Baco anunciou as datas da turnê de seu novo álbum, HASOS. A estreia está marcada para o dia 7 de março, em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A turnê segue até junho de 2026 e inclui apresentações internacionais, com shows confirmados em Lisboa e Porto, em Portugal.

Mesmo após o procedimento cirúrgico, a agenda do artista não deve sofrer alterações. Com o anúncio da turnê, fãs lotaram as redes sociais com comentários e expectativas sobre os shows. “Vou ter que ir ver o Baco Exu do Blues”, escreveu um internauta. Outro comentou: “PERA, O QUÊ?? BACO EXU DO BLUES EM FORTALEZA, É ISSO MESMO?”.