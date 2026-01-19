Carnaval 2026: camarotes e palcos começam a ser fiscalizados na Bahia

- Foto: Divulgação

Com o Carnaval batendo na porta, as estruturas de camarotes, palcos e demais instalações temporárias que serão utilizadas no período, começaram a ser fiscalizados na Bahia. A ação, que começou nesta segunda-feira, 19, é coordenada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e segue até 13 de fevereiro.

Até a data, os principais circuitos de Salvador e outros municípios do interior que comportam a festa, serão contemplados.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Operação em Salvador

Em Salvador, as equipes atuam nos circuitos tradicionais, como Campo Grande, Pelourinho, Barra e Ondina, além de estruturas montadas nos bairros.

A fiscalização ocorre em diferentes etapas, acompanhando desde a montagem até o período próximo à realização do evento, com atenção especial à responsabilidade técnica e à conformidade dos projetos com as normas de segurança.

As ações contam com equipes distribuídas por períodos estratégicos, incluindo a participação juntamente com outros órgãos na Central de Vistoria, que é responsável pela fiscalização dos trios, pranchões e carros de apoio.

Durante a fiscalização, os agentes verificam a atuação do profissional devidamente habilitado nos projetos, instalações e segurança através da Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTs).

Orientação às empresas

O Conselho orienta produtores, empresas e responsáveis pelas estruturas a regularizarem previamente a documentação técnica e a contratarem profissionais habilitados.