Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGURANÇA

Carnaval 2026: camarotes e palcos começam a ser fiscalizados na Bahia

Operação atua preventivamente para garantir que as estruturas funcionem de forma segura

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/01/2026 - 13:51 h
Imagem ilustrativa da imagem Carnaval 2026: camarotes e palcos começam a ser fiscalizados na Bahia
-

Com o Carnaval batendo na porta, as estruturas de camarotes, palcos e demais instalações temporárias que serão utilizadas no período, começaram a ser fiscalizados na Bahia. A ação, que começou nesta segunda-feira, 19, é coordenada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e segue até 13 de fevereiro.

Até a data, os principais circuitos de Salvador e outros municípios do interior que comportam a festa, serão contemplados.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Operação em Salvador

Em Salvador, as equipes atuam nos circuitos tradicionais, como Campo Grande, Pelourinho, Barra e Ondina, além de estruturas montadas nos bairros.

A fiscalização ocorre em diferentes etapas, acompanhando desde a montagem até o período próximo à realização do evento, com atenção especial à responsabilidade técnica e à conformidade dos projetos com as normas de segurança.

Leia Também:

Margareth detalha preparação para Carnaval em Salvador: "Não abro mão"
Carnaval 2026: veja blocos e camarotes que já estão com os abadás quase esgotados
Polêmica com BaianaSystem expõe feridas do Carnaval de Salvador

As ações contam com equipes distribuídas por períodos estratégicos, incluindo a participação juntamente com outros órgãos na Central de Vistoria, que é responsável pela fiscalização dos trios, pranchões e carros de apoio.

Durante a fiscalização, os agentes verificam a atuação do profissional devidamente habilitado nos projetos, instalações e segurança através da Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTs).

Orientação às empresas

O Conselho orienta produtores, empresas e responsáveis pelas estruturas a regularizarem previamente a documentação técnica e a contratarem profissionais habilitados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Camarotes e Palcos carnaval 2023 Conselho Regional de Engenharia Fiscalização de Estruturas Responsabilidade Técnica segurança em eventos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

x