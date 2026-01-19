NOVA MÚSICA
A Dama mistura cantiga de roda e pagodão em aposta para o Carnaval
Single une memória afetiva, fantasia e empoderamento feminino para a folia de 2026
Por Beatriz Santos
A cantora A Dama lançou 'Malvado Favorito', sua aposta para o Carnaval 2026, fechando com chave de ouro a Mica Lauro, na noite do último domingo, 18. A canção chega com a proposta de se tornar um verdadeiro hino da folia baiana, unindo diferentes gerações em uma mesma energia carnavalesca.
A novidade mistura o peso do pagodão com referências que atravessam o tempo. A grande sacada de A Dama está na mistura entre a clássica cantiga de roda 'Uni Duni Tê', presente na memória afetiva de gerações ao longo do século XX, e o personagem que inspira o título da música, 'Malvado Favorito', um dos mais queridos pelas crianças da atualidade.
“Quero despertar a parte criança que existe em todos nós. É ver os idosos dançando e as crianças se divertindo com uma música que traz a experiência do ‘Uni Duni Tê’, da ‘Pula Corda’, da ‘Amarelinha’. Coisas que as gerações de agora estão perdendo”, diz a cantora.
“A música tem tudo a ver com desenho e fantasia. A gente pode sair vestido de ‘malvado favorito’ e lacrar nesse Carnaval”, completa A Dama.
Por trás da batida envolvente e do clima infantil, a canção também carrega uma mensagem de autonomia. Ao utilizar o 'Uni Duni Tê' como metáfora para escolher seu “malvado”, A Dama reforça que a mulher é protagonista da própria história e dona de suas decisões afetivas.
“Mulher pode ser o que quiser e escolher o cara que quer estar do lado. O amor tem que ser uma escolha diária. Se te traiu ou magoou, não te merece. Quero passar para as mulheres que elas têm o poder de decidir quem é o ‘malvado favorito’ que merece estar ao lado delas”, declara.
