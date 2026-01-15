Ivete Sangalo lança nova aposta para o Carnaval de 2026; saiba qual

Ivete Sangalo é uma das principais apostas da folia - Foto: Reprodução| Redes sociais

As músicas de Carnaval de 2026 já estão invadindo as casas dos baianos. Chegando com tudo, Ivete Sangalo, uma das principais apostas da folia, lançou sua primeira aposta do ano, “Vampirinha”, que vem movimentando as redes sociais e criando expectativas para o verão da artista.

Após a repercussão do hit, que, segundo a cantora, tem como proposta divertir o público com duplo sentido, Ivete apresentou mais uma aposta para o Carnaval: “Oxente, é o verão”, em parceria com o cantor Xanddy.

Vencedora em 2025 com a música “O Verão Bateu em Minha Porta”, a cantora chega a 2026 cercada de expectativas do público para conquistar, mais uma vez, o título de música do Carnaval de Salvador.

Na nova canção, Ivete traz uma nova cara para o verão, com ritmo envolvente de pagode e referências ao calor e folia.

A aposta promete repetir o sucesso da artista em mais um Carnaval. Nas redes sociais, os internautas celebraram o lançamento. “Vai ser hit de todo jeito”, disse um. “Mais um pagodão pra meter dança”, comentou outro. Já um terceiro confirmou: “Adorooooo! É hit, mamãeeee!”.

Ouça: