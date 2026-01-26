Sem samba na avenida? Prefeito avalia cancelar desfiles às vésperas do Carnaval

Prefeitura avalia cancelar os desfiles, mas confirma CarnaPraça - Foto: Divulgação/LigaSP/Felipe Araújo

Faltando cerca de 20 dias para o Carnaval 2026, o prefeito de Bragança Paulista, Edmir Chedid, afirmou que ainda não decidiu se os tradicionais desfiles das escolas de samba serão realizados neste ano.

Em entrevista ao Jornal Em Pauta, na manhã deste domingo, 25, o prefeito disse que a definição deve acontecer entre segunda e terça-feira, após conversas com representantes das escolas e da Câmara de Vereadores.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ele, a intenção da Prefeitura é viabilizar os desfiles, destacando o impacto social das agremiações. “São escolas que trabalham com a comunidade, com mais de 300 integrantes cada uma. Tem famílias que esperam o ano inteiro, e a prefeitura sempre ajudou”, comentou.

Impedimento legal trava repasses em 2026

Edmir Chedid relembrou que, em 2025, já havia anunciado o fim do modelo antigo de Carnaval, que previa contratação de estrutura e repasses diretos à Liga Independente das Escolas de Samba de Bragança Paulista (LIESB).

Para 2026, o prefeito afirmou que nem a Liga nem as escolas estão aptas, até o momento, a receber recursos públicos. “O que ocorre é que nem a Liga e nem as escolas, até agora, estão aptas a receber qualquer recurso”, disse.

Apesar disso, o prefeito garantiu que o Carnaval acontecerá na cidade. “O povo quer se divertir, é uma cultura do Brasil. Vai ter Carnaval, assim como tem Festival de Verão, Festival de Inverno e teve o Natal”, completou.

CarnaPraça está mantido

Mesmo com a indefinição sobre os desfiles, Edmir Chedid confirmou que o CarnaPraça será realizado normalmente. A programação oficial, no entanto, ainda não foi divulgada pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Imbróglio jurídico envolvendo a LIESB



No Carnaval passado, a Prefeitura repassou R$ 1,7 milhão à LIESB, que organizou os desfiles das escolas Dragão Imperial, Nove de Julho, Acadêmicos da Vila e Lavapés, além de contratar a estrutura do evento.

O repasse, porém, foi questionado judicialmente devido à situação do então presidente da Liga, Cléber Centini Cassali, condenado por improbidade administrativa. Embora ele tenha se afastado temporariamente, a Justiça proibiu novos repasses à entidade.

Mesmo diante das restrições judiciais, Cléber Centini foi nomeado secretário de Cultura em outubro do ano passado, o que gerou nova disputa judicial e resultou em sua suspensão do cargo.

Três escolas seguem ensaiando

Atualmente, três das quatro escolas de samba ativas na cidade seguem em preparação para o Carnaval: Dragão Imperial, Acadêmicos da Vila e Lavapés, que já definiram enredos e sambas-enredo.

A Nove de Julho é a única que não participa dos preparativos. Na última semana, o presidente da escola, João César Manganelli, divulgou mensagem nas redes sociais informando que a agremiação não desfilará devido à falta de definição e à impossibilidade de arcar com os custos.

Arquibancadas viram novo entrave

Outro ponto citado pelo prefeito como dificuldade é a ausência de arquibancadas. Diferente de 2025, a Prefeitura não recebeu apoio do Governo do Estado para a estrutura neste ano.

Segundo Edmir Chedid, o custo para locação das arquibancadas chega a R$ 800 mil pelos quatro dias de evento. “Eu não vou gastar R$ 800 mil”, afirmou.

Apesar disso, em outubro do ano passado, o Red Bull Bragantino doou à Prefeitura as arquibancadas do antigo estádio, que poderiam ser utilizadas no desfile, caso estivessem montadas no Parque Dr. Fernando Costa. O prefeito justificou que a montagem não ficará pronta a tempo. “Estamos recuperando com mão de obra própria. Para este Carnaval não dá. No ano que vem, queremos que esteja pronta”, disse.

Licitação previa estrutura para eventos

No fim de 2025, a própria Prefeitura realizou o Pregão Eletrônico nº 109/2025, que previa a contratação de estrutura para eventos. O edital incluía módulos de arquibancadas para até 10 mil pessoas, além de cabines de jurados, tendas, som, iluminação, geradores e trio elétrico.

Os valores já estavam previstos no orçamento da Secretaria de Cultura e Turismo.

Recursos podem ir para a Saúde

Mesmo com a previsão orçamentária, o prefeito afirmou que, caso os desfiles não sejam realizados, o dinheiro destinado ao Carnaval será remanejado para a Saúde.

“Todo o dinheiro que não for usado no Carnaval eu vou aportar na saúde, fazendo mutirão. O que não for empregado na Cultura e Turismo vai para a Saúde”, concluiu.