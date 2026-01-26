Menu
HOME > CARNAVAL
DESFILE

Palhaços do Rio Vermelho: Nelson Rufino será padrinho do movimento

Artista Juliana Ribeiro também vai apadrinhar o movimento, que já é tradição na capital baiana

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/01/2026 - 19:51 h

Artista Nelson Rufino
Artista Nelson Rufino

O Movimento dos Palhaços do Rio Vermelho, marcado para o dia 31 de janeiro de 2026, em Salvador, terá os músicos Juliana Ribeiro e Nelson Rufino como padrinhos. A edição deste ano será dedicada à memória do sambista Riachão, morto em 2020, considerado um dos principais nomes da música popular da Bahia.

O cortejo acontece no bairro do Rio Vermelho, com concentração na Rua da Paciência e encerramento na Rua Fonte do Boi, ocupando trechos da orla. A programação prevê:

  • apresentações de grupos culturais;
  • fanfarras;
  • coletivos de percussão;
  • além de intervenções artísticas ao longo do percurso.

Calendário de eventos

A data do desfile passa a integrar oficialmente o Calendário de Eventos do Município de Salvador. A medida foi instituída pela Lei nº 9.898/2025, que reconhece o 31 de janeiro como o Dia Municipal do Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho. A proposta foi apresentada pelo vereador Silvio Humberto, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal.

Realizado há mais de dez anos, o desfile reúne artistas, moradores e coletivos culturais do bairro e de outras regiões da cidade. Segundo a organização, antes da saída do cortejo será realizado um ato em homenagem a Riachão.

O evento é promovido pelo movimento Palhaços do Rio Vermelho e acontece anualmente no bairro.

Leia Também:

Ivete no Campo Grande? Prefeitura faz megaoperação para pipoca da 'mainha'
Sem samba na avenida? Prefeito avalia cancelar desfiles às vésperas do Carnaval
Com Marrom e Silvana Freire, Grupo A TARDE prepara cobertura histórica para Carnaval 2026

x