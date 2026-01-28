Menu
CONCURSO PÚBLICO

Novo concurso do INSS prevê 8,5 mil vagas e edital ainda em 2026

Ainda não há data oficial confirmada para publicação do certame porque se espera aval do Ministério da Gestão e da Inovação

Carla Melo

Por Carla Melo

28/01/2026 - 12:12 h

O INSS solicitou a realização de um novo concurso público
O INSS solicitou a realização de um novo concurso público

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) solicitou a realização de um novo concurso público com ao menos 8,5 mil vagas para cargos de nível médio e superior. O pedido foi ao Governo Federal e espera autorização do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), responsável pelo aval de certames.

Do total de vagas, 7 mil são para Técnico do Seguro Social, voltadas a candidatos com nível médio de escolaridade. O restante das oportunidades, 1,5 mil vagas, são para Analista do Seguro Social, de nível superior.

O INSS ainda não anunciou oficialmente o certame porque espera aval do MGI para análise técnica, verificando disponibilidade orçamentária e da formalização pelo Ministério.

Ainda não há data oficial confirmada para publicação.

Confira as vagas e distribuição por cargos

Técnico do Seguro Social (nível médio)

  • Exige ensino médio completo.
  • Foco principal do pedido, com 7.000 vagas solicitadas.
  • Salário estimado pode ultrapassar R$ 9.000 no topo da carreira, com gratificações e progressões.

Analista do Seguro Social (nível superior)

  • Requer diploma de nível superior em áreas específicas.
  • 1.500 vagas solicitadas pelo INSS.
  • Remuneração inicial estimada superior a R$ 9.000, variando conforme a área.

Tags:

analista concurso INSS técnico do seguro social vagas

x