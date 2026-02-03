Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Câmara Municipal abre concurso público com salários de quase R$ 5 mil

Concurso da Câmara de São Miguel Arcanjo oferece vagas e cadastro reserva, sem taxa de inscrição

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/02/2026 - 14:58 h

Câmara de São Miguel Arcanjo
Câmara de São Miguel Arcanjo -

A Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, abriu inscrições para um novo concurso público com salários que chegam a quase R$ 5 mil. O processo seletivo contempla vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diferentes cargos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de fevereiro, exclusivamente pela internet. De acordo com o edital, não será cobrada taxa de inscrição para participação no concurso.

Cargos, salários e carga horária

O concurso oferece oportunidades para os seguintes cargos:

  • Analista de Segurança e Tecnologia da Informação: 1 vaga, jornada de 20 horas semanais, salário de R$ 2.994,00;
  • Auxiliar de Diretoria: cadastro reserva, carga horária de 30 horas semanais, remuneração de R$ 3.178,87;
  • Contador: cadastro reserva, jornada de 30 horas semanais, salário de R$ 4.491,20;
  • Controlador Interno: 1 vaga, carga horária de 20 horas semanais, remuneração de R$ 2.994,00;
  • Procurador Legislativo: cadastro reserva, jornada de 20 horas semanais, salário de R$ 4.491,20;
  • Agente de Transporte e Apoio: cadastro reserva, carga horária de 30 horas semanais, remuneração de R$ 2.170,36.

Além do salário-base, todos os cargos contam com Auxílio Alimentação no valor vigente de R$ 877,40 e Auxílio Refeição de R$ 550,00.

Data da prova e divulgação do resultado

A prova objetiva está marcada para o dia 15 de março, no município de São Miguel Arcanjo. O exame terá duração de quatro horas.

Segundo o edital, os portões serão abertos às 7h15 e fechados às 7h45, com início das provas às 8h. O gabarito preliminar será divulgado no dia 16 de março, após as 14h.

O resultado final do concurso está previsto para ser publicado em 30 de abril.

Onde consultar o edital completo

Informações detalhadas sobre documentação exigida, conteúdo programático, atribuições dos cargos, estrutura da prova e demais etapas do concurso podem ser consultadas no site oficial indicado no edital.

x