Câmara Municipal abre concurso público com salários de quase R$ 5 mil
Concurso da Câmara de São Miguel Arcanjo oferece vagas e cadastro reserva, sem taxa de inscrição
Por Iarla Queiroz
A Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, abriu inscrições para um novo concurso público com salários que chegam a quase R$ 5 mil. O processo seletivo contempla vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diferentes cargos.
Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de fevereiro, exclusivamente pela internet. De acordo com o edital, não será cobrada taxa de inscrição para participação no concurso.
Cargos, salários e carga horária
O concurso oferece oportunidades para os seguintes cargos:
- Analista de Segurança e Tecnologia da Informação: 1 vaga, jornada de 20 horas semanais, salário de R$ 2.994,00;
- Auxiliar de Diretoria: cadastro reserva, carga horária de 30 horas semanais, remuneração de R$ 3.178,87;
- Contador: cadastro reserva, jornada de 30 horas semanais, salário de R$ 4.491,20;
- Controlador Interno: 1 vaga, carga horária de 20 horas semanais, remuneração de R$ 2.994,00;
- Procurador Legislativo: cadastro reserva, jornada de 20 horas semanais, salário de R$ 4.491,20;
- Agente de Transporte e Apoio: cadastro reserva, carga horária de 30 horas semanais, remuneração de R$ 2.170,36.
Além do salário-base, todos os cargos contam com Auxílio Alimentação no valor vigente de R$ 877,40 e Auxílio Refeição de R$ 550,00.
Data da prova e divulgação do resultado
A prova objetiva está marcada para o dia 15 de março, no município de São Miguel Arcanjo. O exame terá duração de quatro horas.
Segundo o edital, os portões serão abertos às 7h15 e fechados às 7h45, com início das provas às 8h. O gabarito preliminar será divulgado no dia 16 de março, após as 14h.
O resultado final do concurso está previsto para ser publicado em 30 de abril.
Onde consultar o edital completo
Informações detalhadas sobre documentação exigida, conteúdo programático, atribuições dos cargos, estrutura da prova e demais etapas do concurso podem ser consultadas no site oficial indicado no edital.
