Salvador terá concurso para Guarda Civil Municipal em 2026

Concurso foi anunciado pelo prefeito Bruno Reis nesta segunda-feira, 2 - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou nesta segunda-feira, 2, que um novo concurso para a Guarda Civil Municipal (GCM) será realizado em 2026 na capital baiana. O anúncio aconteceu em entrevista à imprensa minutos antes da sessão solene da retomada dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Na ocasião, o gestor comentou o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. “No plano estão as ações que já estão em curso. Inclusive, hoje aqui, estou anunciando um novo concurso para a Guarda Municipal, que vai acontecer em 2026. Vamos implantar as câmaras corporais, todas as iniciativas estão no plano”, revelou.

Até o momento, não foram divulgados detalhes como a data de inscrição e da aplicação das provas do concurso.



Plano de Segurança

Entre os diversos desafios que os vereadores terão pela frente, na 20ª legislatura, está a votação do projeto do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Bruno enfatizou que o documento foi enviado à Casa em 2025.

“Quero lembrar que esse plano foi construído e, ao final, teve uma análise por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, portanto, por parte do Governo do Estado da Bahia. Inclusive, na apresentação do plano, o governador e sua equipe estavam presentes. Elogiaram bastante. Foi um trabalho positivo”, ressaltou.

Quando o assunto é segurança, eu sempre deixei de lado as questões políticas partidárias. Com segurança, com a vida das pessoas que estão presas em casa por causa do crime e da marginalidade, não se pode misturar com política. Bruno Reis - prefeito de Salvador

Bruno Reis destacou que o plano tem uma comissão própria e recebeu contribuições de Ronaldo Caiado, governador de Goiás.

“Trouxemos aqui, no mês de janeiro, talvez um dos maiores especialistas da área de segurança pública, que é o governador Ronaldo Caiado. O plano foi apresentado para ele, que deu mais contribuições. Tinham vereadores da comissão presente, eles vão incorporar essas contribuições e a Câmara vai se debruçar. É óbvio que a câmara tem muito para ajudar, para aprimorar e, com isso, ter o plano aprovado”, destacou.

Segundo o prefeito, “o fato da Câmara não ter aprovado não está comprometendo as ações que nós planejamos para o ano de 2026 no plano, mas a gente espera que esse plano possa ser aprovado com brevidade”.