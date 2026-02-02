Mesmo com concorrência, mototaxistas projetam faturamento alto em Iemanjá

Mototaxistas projetaram um faturamento bom, apesar da concorrência desleal dos transportes por aplicativo - Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

A Festa de Iemanjá, que acontece nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, é uma oportunidade de garantir um dinheiro extra para diversas categorias, como a dos mototaxistas. Ao Portal A TARDE, alguns profissionais projetaram um faturamento bom, apesar da concorrência desleal dos transportes por aplicativo.

Leonardo Barros dos Santos, que trabalha na festa há cinco anos, afirmou que pretende finalizar o dia com a meta batida. “Geralmente, em anos anteriores, eu cheguei a fazer R$ 1.000. A minha meta para hoje é bater essa meta”, revelou.

“Não tenho hora para parar. Vou para cima, incansavelmente. Tenho que pagar as dívidas. O aplicativo está aí a todo vapor e a gente não tem mais condições de trabalhar. Antes, a gente parava no ponto e conseguia faturar todos os dias. Agora, a gente tem dias estimulados para faturar uma renda boa. A gente tem que aguardar nossa vez”, relatou o mototaxista.

Leonardo Barros dos Santos | Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Com 54 anos — seis trabalhando no festejo —, Reginaldo Binho destacou que todos esperam faturar mais do que em 2025. “Enquanto tiver gente aqui, a gente vai continuar correndo atrás do real. E sempre com bom humor porque o baiano tem que ter o sorriso para o cliente chegar e gostar”, destacou o profissional.

Reginaldo Binho | Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Damião de Jesus Ferreira, 48 anos, também vai trabalhar até o final da festa. “O faturamento desse ano eu não consigo dizer como vai ser, mas no ano passado foi bom”, afirmou.

Damião de Jesus Ferreira | Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Mudanças no trânsito

As mudanças no tráfego ocorrem das 20h de domingo, 1º, até as 6h de terça-feira, 3. A partir das 19h do domingo, houve interdição progressiva de uma faixa de tráfego durante a realização da ‘Entrega do Presente Sorodô 2026’, com impactos na Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Centenário e Avenida Vasco da Gama.

Já a partir das 23h30, houve interdição no fluxo de veículos em razão da ‘Entrega do Presente de Oxum’, na Avenida Vasco da Gama, na faixa esquerda da via que margeia o Dique, no trecho compreendido entre o imóvel nº 1049 (casa branca) e a loja Ninja Motos.

Será proibido o estacionamento de veículos das 20h do domingo às 6h da terça-feira nas seguintes vias: