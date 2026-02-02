Menu
SALVADOR
GRANA EXTRA

Mesmo com concorrência, mototaxistas projetam faturamento alto em Iemanjá

Festa de Iemanjá acontece nesta segunda-feira, 2, em Salvador

Edvaldo Sales e Jair Mendonça Jr.

Por Edvaldo Sales e Jair Mendonça Jr.

02/02/2026 - 9:45 h | Atualizada em 02/02/2026 - 10:42

Mototaxistas projetaram um faturamento bom, apesar da concorrência desleal dos transportes por aplicativo
A Festa de Iemanjá, que acontece nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, é uma oportunidade de garantir um dinheiro extra para diversas categorias, como a dos mototaxistas. Ao Portal A TARDE, alguns profissionais projetaram um faturamento bom, apesar da concorrência desleal dos transportes por aplicativo.

Leonardo Barros dos Santos, que trabalha na festa há cinco anos, afirmou que pretende finalizar o dia com a meta batida. “Geralmente, em anos anteriores, eu cheguei a fazer R$ 1.000. A minha meta para hoje é bater essa meta”, revelou.

“Não tenho hora para parar. Vou para cima, incansavelmente. Tenho que pagar as dívidas. O aplicativo está aí a todo vapor e a gente não tem mais condições de trabalhar. Antes, a gente parava no ponto e conseguia faturar todos os dias. Agora, a gente tem dias estimulados para faturar uma renda boa. A gente tem que aguardar nossa vez”, relatou o mototaxista.

Leonardo Barros dos Santos
Leonardo Barros dos Santos | Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Com 54 anos — seis trabalhando no festejo —, Reginaldo Binho destacou que todos esperam faturar mais do que em 2025. “Enquanto tiver gente aqui, a gente vai continuar correndo atrás do real. E sempre com bom humor porque o baiano tem que ter o sorriso para o cliente chegar e gostar”, destacou o profissional.

Reginaldo Binho
Reginaldo Binho | Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Damião de Jesus Ferreira, 48 anos, também vai trabalhar até o final da festa. “O faturamento desse ano eu não consigo dizer como vai ser, mas no ano passado foi bom”, afirmou.

Damião de Jesus Ferreira
Damião de Jesus Ferreira | Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Leia Também:

Bruno Monteiro destaca papel e presença da cultura na Festa de Iemanjá
De pais para filhos: famílias mantém viva a tradição de Iemanjá em Salvador
Jerônimo Rodrigues revela pedido feito a Iemanjá: “Urgência”

Mudanças no trânsito

As mudanças no tráfego ocorrem das 20h de domingo, 1º, até as 6h de terça-feira, 3. A partir das 19h do domingo, houve interdição progressiva de uma faixa de tráfego durante a realização da ‘Entrega do Presente Sorodô 2026’, com impactos na Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Centenário e Avenida Vasco da Gama.

Já a partir das 23h30, houve interdição no fluxo de veículos em razão da ‘Entrega do Presente de Oxum’, na Avenida Vasco da Gama, na faixa esquerda da via que margeia o Dique, no trecho compreendido entre o imóvel nº 1049 (casa branca) e a loja Ninja Motos.

Será proibido o estacionamento de veículos das 20h do domingo às 6h da terça-feira nas seguintes vias:

  • Avenida Oceânica, no trecho compreendido entre o Restaurante Sukiyaki e a saída da Travessa Bartholomeu de Gusmão
  • Rua Almirante Barroso, na Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas
  • Travessa Bartholomeu de Gusmão
  • Rua Eurycles de Mattos
  • Rua da Paciência
  • Travessa Prudente de Moraes
  • Largo de Santana
  • Rua Guedes Cabral
  • Rua Borges dos Reis
  • Rua Almerinda Dutra
  • Rua João Gomes
  • Rua Conselheiro Pedro Luiz
  • Largo da Mariquita
  • Avenida Cardeal da Silva, no trecho compreendido entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal
  • Rua Vieira Lopes, nos dois trechos compreendidos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares
  • Rua Odilon Santos
  • Rua do Meio
  • Travessa Basílio de Magalhães
  • Praça Brigadeiro Faria Rocha
  • Rua Marquês de Monte Santo, no trecho entre a Praça Brigadeiro Faria Rocha e a Rua Barro Vermelho
  • Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz
  • Rua Barro Vermelho
  • Rua do Mirante
  • Rua Oswaldo Cruz
  • Rua Professor Francisco da Conceição Menezes
  • Rua Nelson Gallo
  • Rua Archibaldo Baleeiro
  • Avenida Juracy Magalhães Júnior / Rua do Canal, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares
  • Rua Belmonte, até a interseção com a Rua Maracás

