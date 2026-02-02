GRANA EXTRA
Mesmo com concorrência, mototaxistas projetam faturamento alto em Iemanjá
Festa de Iemanjá acontece nesta segunda-feira, 2, em Salvador
Por Edvaldo Sales e Jair Mendonça Jr.
A Festa de Iemanjá, que acontece nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, é uma oportunidade de garantir um dinheiro extra para diversas categorias, como a dos mototaxistas. Ao Portal A TARDE, alguns profissionais projetaram um faturamento bom, apesar da concorrência desleal dos transportes por aplicativo.
Leonardo Barros dos Santos, que trabalha na festa há cinco anos, afirmou que pretende finalizar o dia com a meta batida. “Geralmente, em anos anteriores, eu cheguei a fazer R$ 1.000. A minha meta para hoje é bater essa meta”, revelou.
“Não tenho hora para parar. Vou para cima, incansavelmente. Tenho que pagar as dívidas. O aplicativo está aí a todo vapor e a gente não tem mais condições de trabalhar. Antes, a gente parava no ponto e conseguia faturar todos os dias. Agora, a gente tem dias estimulados para faturar uma renda boa. A gente tem que aguardar nossa vez”, relatou o mototaxista.
Com 54 anos — seis trabalhando no festejo —, Reginaldo Binho destacou que todos esperam faturar mais do que em 2025. “Enquanto tiver gente aqui, a gente vai continuar correndo atrás do real. E sempre com bom humor porque o baiano tem que ter o sorriso para o cliente chegar e gostar”, destacou o profissional.
Damião de Jesus Ferreira, 48 anos, também vai trabalhar até o final da festa. “O faturamento desse ano eu não consigo dizer como vai ser, mas no ano passado foi bom”, afirmou.
Mudanças no trânsito
As mudanças no tráfego ocorrem das 20h de domingo, 1º, até as 6h de terça-feira, 3. A partir das 19h do domingo, houve interdição progressiva de uma faixa de tráfego durante a realização da ‘Entrega do Presente Sorodô 2026’, com impactos na Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Centenário e Avenida Vasco da Gama.
Já a partir das 23h30, houve interdição no fluxo de veículos em razão da ‘Entrega do Presente de Oxum’, na Avenida Vasco da Gama, na faixa esquerda da via que margeia o Dique, no trecho compreendido entre o imóvel nº 1049 (casa branca) e a loja Ninja Motos.
Será proibido o estacionamento de veículos das 20h do domingo às 6h da terça-feira nas seguintes vias:
- Avenida Oceânica, no trecho compreendido entre o Restaurante Sukiyaki e a saída da Travessa Bartholomeu de Gusmão
- Rua Almirante Barroso, na Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas
- Travessa Bartholomeu de Gusmão
- Rua Eurycles de Mattos
- Rua da Paciência
- Travessa Prudente de Moraes
- Largo de Santana
- Rua Guedes Cabral
- Rua Borges dos Reis
- Rua Almerinda Dutra
- Rua João Gomes
- Rua Conselheiro Pedro Luiz
- Largo da Mariquita
- Avenida Cardeal da Silva, no trecho compreendido entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal
- Rua Vieira Lopes, nos dois trechos compreendidos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares
- Rua Odilon Santos
- Rua do Meio
- Travessa Basílio de Magalhães
- Praça Brigadeiro Faria Rocha
- Rua Marquês de Monte Santo, no trecho entre a Praça Brigadeiro Faria Rocha e a Rua Barro Vermelho
- Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz
- Rua Barro Vermelho
- Rua do Mirante
- Rua Oswaldo Cruz
- Rua Professor Francisco da Conceição Menezes
- Rua Nelson Gallo
- Rua Archibaldo Baleeiro
- Avenida Juracy Magalhães Júnior / Rua do Canal, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares
- Rua Belmonte, até a interseção com a Rua Maracás
