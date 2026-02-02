De pais para filhos: famílias mantém viva a tradição de Iemanjá em Salvador

Ludmila e sua filha, Olivia - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Mais do que uma celebração religiosa, a Festa de Iemanjá se torna um espaço de transmissão cultural no Rio Vermelho, onde os pais apresentam aos filhos os símbolos e valores que atravessam gerações no 2 de fevereiro.

Moradora do bairro, Ludmila conta que sua aproximação com Iemanjá é relativamente recente, mas ganhou força com a vivência na Bahia. Professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), ela explica que o contato com as religiões de matriz africana e com a própria festa despertou o desejo de participar todos os anos, sempre ao lado dos dois filhos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu não sou praticante da religião, mas admiro muito. É uma festa bonita e faz parte da cultura de Salvador e da Bahia”, afirma.

Ludmila e sua filha, Olivia | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Para Ludmila, trazer as crianças para a celebração vai além da religiosidade. É um gesto de pertencimento e reconhecimento das raízes culturais. “Acho importante eles terem contato com essa cultura desde cedo, para entenderem de onde a gente vem e respeitarem nossas tradições”, completa.

A filha Olivia, de nove anos, acompanha a mãe com entusiasmo e se encanta com os rituais da festa. “Eu adoro ver os pescadores indo de barquinho entregar as oferendas para Iemanjá. É muito bonito”, diz.

A transmissão da fé de geração em geração também faz parte da história de Geisa, que participa da festa desde a infância. Para ela, o 2 de fevereiro sempre foi um compromisso familiar. “Desde criança é uma tradição. A gente vem para a alvorada, toma café, mingau e agora eu posso trazer meu filho também”, conta.

O pequeno Heitor, que já participou da festa ainda na barriga da mãe, agora começa a viver a celebração por conta própria. “É importante para ele entender nossas tradições, o que é fé, o que é acreditar e se doar”, explica Geisa.

Geysa e o pequeno Heitor | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Já para Mayra, a relação com Iemanjá é marcada por um momento de profunda transformação. Ela conta que durante a pandemia, encontrou na orixá e no mar um espaço de cura e acolhimento. “Foi na praia que eu encontrava meu lugar de descanso e de força”, relembra.

Agora, ela vivencia o 2 de fevereiro ao lado da filha Maya, que participa da festa pela primeira vez. “Sem fé a gente não vai para lugar nenhum. Cada um tem sua crença, sua forma de amar e de receber esse amor. Ter fé é ter esteio na vida”, reflete.