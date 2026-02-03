Menu
CONCURSOS

Procon abre inscrições para concurso com salários de até R$ 6,2 mil

As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de março de 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/02/2026 - 9:04 h

Salário é de até R$ 6,2 mil
Salário é de até R$ 6,2 mil

Estão abertas s inscrições para o concurso público do Procon RJ, que oferece salários de até R$ 6,2 mil. Ao todo, são contempladas 30 vagas imediatas para candidatos em diversas carreiras de níveis médio e superior:

  • Advogado (4 vagas);
  • Agente de Proteção de Defesa do Consumidor (8 vagas);
  • Analista de Proteção de Defesa do Consumidor (15 vagas);
  • Agente Administrativo (2 vagas); e
  • Técnico de Informática (1 vaga).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de março de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Idecan.

As provas objetivas estão previstas para o dia 26 de abril, na cidade do Rio de Janeiro. Para alguns cargos, o processo seletivo inclui ainda prova discursiva e avaliação de títulos, conforme critérios definidos no edital.

A taxa de inscrição é de R$ 110 para cargos de nível médio e R$ 114 para nível superior. Candidatos que atendam aos requisitos legais poderão solicitar isenção da taxa nos dias 2 e 3 de fevereiro.

O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros, indígenas e pessoas em situação de hipossuficiência econômica.

