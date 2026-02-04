CONCURSOS
TJBA abre novo concurso com mais de 830 vagas para Juiz
Tribunal de Justiça da Bahia abre seleção para novos Juízes em diversas cidades do estado
O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) divulgou, nesta terça-feira, 3, a abertura de um novo concurso público para preencher até 831 vagas para o cargo de Juiz Leigo para atuação nos Juizados Especiais do Poder Judiciário do estado.
Para participar da seleção e tentar o cargo, o candidato precisa ter graduação em Direito (bacharelado), inscrição ativa na OAB e ainda 2 anos de exercício da advocacia a serem comprovados mediante a inscrição da OAB.
Remuneração
O valor da remuneração dos Juízes Leigos será de até R$ 11.135,67 para uma jornada de trabalho limitada a 30 horas semanais em turno definido pela unidade de atuação.
Inscrições
As inscrições na seleção poderão ser realizadas a partir das 8h do dia 23 de fevereiro até as 18h do dia 26 de março, pela internet, por meio do site oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Será cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 120, com isenção para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
Quadro de vagas para o cargo de Juíz Leigo
- Ampla concorrência: 540;
- Candidatos com deficiência: 42;
- Candidatos negros: 249;
- Total: 831.
