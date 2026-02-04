Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROCESSO SELETIVO

Defensoria pública da Bahia oferece vagas que pagam até R$ 3,6 mil

O processo seletivo, que oferece oportunidades em diversas áreas técnicas, com lotação prioritária em Salvador (BA)

Carla Melo

Por Carla Melo

04/02/2026 - 13:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Também serão oferecidas vagas para cadastro reserva
Também serão oferecidas vagas para cadastro reserva -

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) vai abrir nesta quinta-feira, 5, as inscrições para o processo seletivo simplificado (REDA), que deve preencher ao menos 68 vagas imediatas para nível superior.

O processo seletivo, que oferece oportunidades em diversas áreas técnicas, com lotação prioritária em Salvador (BA), também serão oferecidas vagas para cadastro reserva.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre as novidades, a seleção terá prova objetiva e redação no mesmo dia, no dia 15 de março de 2026, aplicação em Salvador e cidades polo no interior (incluindo Feira de Santana, Vitória da Conquista e Ilhéus, e benefícios que tornam o pacote atrativo para quem busca experiência no serviço público com impacto social direto.

Leia Também:

Câmara Municipal abre concurso público com salários de quase R$ 5 mil
Procon abre inscrições para concurso com salários de até R$ 6,2 mil
TJ-BA abre concurso com 100 vagas e salário de mais de R$ 31 mil

A seleção adota política de ações afirmativas, sendo 30% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos, com procedimento de heteroidentificação); 5% para pessoas com deficiência (PCD), mediante laudo médico; 3% para candidatos indígenas e 2% para candidatos quilombolas.

Distribuição de vagas imediatas

  • Analista Técnico (Direito) - 41 vagas
  • Analista Técnico (Administração) - 10 vagas
  • Analista Técnico (Ciências Contábeis) - 5 vagas
  • Analista Técnico (Calculista) - 3 vagas
  • Analista Técnico (Engenharia Ambiental) - 2 vagas
  • Analista Técnico – (Relações Públicas) - 2 vagas
  • Analista Técnico – (Antropologia) - 1 vagas
  • Analista Técnico (Segurança do Trabalho) - 1 vagas
  • Enfermeiro(a) 1 vaga
  • Fisioterapeuta 1 vaga
  • Farmacêutico(a) - 1 vaga

Salários

Os salários variam entre R$2.777,75 a R$3.659,52, dependendo do cargo oferecido. Há também benefícios que podem aumentar a remuneração:

  • Auxílio-alimentação: até R$2.200 (proporcional à carga horária)
  • Auxílio-transporte: conforme legislação vigente
  • Auxílio-saúde e plano de saúde (opcional)
  • Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CET), quando aplicável
  • Não há auxílio-moradia

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas exclusivamente no site da Fundação CEFETBAHIA, do dia 5 de fevereiro de 2026 (10h) a 2 de março de 2026 (17h). A taxa de inscrição é de R$100.

Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, com solicitação no primeiro dia útil do período, nos termos do edital.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ações Afirmativas Defensoria Pública BA Inscrição CEFETBAHIA Processo Seletivo 2026 Salários e Benefícios vagas nível superior

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Também serão oferecidas vagas para cadastro reserva
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x