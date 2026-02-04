PROCESSO SELETIVO
Defensoria pública da Bahia oferece vagas que pagam até R$ 3,6 mil
O processo seletivo, que oferece oportunidades em diversas áreas técnicas, com lotação prioritária em Salvador (BA)
Por Carla Melo
A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) vai abrir nesta quinta-feira, 5, as inscrições para o processo seletivo simplificado (REDA), que deve preencher ao menos 68 vagas imediatas para nível superior.
O processo seletivo, que oferece oportunidades em diversas áreas técnicas, com lotação prioritária em Salvador (BA), também serão oferecidas vagas para cadastro reserva.
Entre as novidades, a seleção terá prova objetiva e redação no mesmo dia, no dia 15 de março de 2026, aplicação em Salvador e cidades polo no interior (incluindo Feira de Santana, Vitória da Conquista e Ilhéus, e benefícios que tornam o pacote atrativo para quem busca experiência no serviço público com impacto social direto.
A seleção adota política de ações afirmativas, sendo 30% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos, com procedimento de heteroidentificação); 5% para pessoas com deficiência (PCD), mediante laudo médico; 3% para candidatos indígenas e 2% para candidatos quilombolas.
Distribuição de vagas imediatas
- Analista Técnico (Direito) - 41 vagas
- Analista Técnico (Administração) - 10 vagas
- Analista Técnico (Ciências Contábeis) - 5 vagas
- Analista Técnico (Calculista) - 3 vagas
- Analista Técnico (Engenharia Ambiental) - 2 vagas
- Analista Técnico – (Relações Públicas) - 2 vagas
- Analista Técnico – (Antropologia) - 1 vagas
- Analista Técnico (Segurança do Trabalho) - 1 vagas
- Enfermeiro(a) 1 vaga
- Fisioterapeuta 1 vaga
- Farmacêutico(a) - 1 vaga
Salários
Os salários variam entre R$2.777,75 a R$3.659,52, dependendo do cargo oferecido. Há também benefícios que podem aumentar a remuneração:
- Auxílio-alimentação: até R$2.200 (proporcional à carga horária)
- Auxílio-transporte: conforme legislação vigente
- Auxílio-saúde e plano de saúde (opcional)
- Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CET), quando aplicável
- Não há auxílio-moradia
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas exclusivamente no site da Fundação CEFETBAHIA, do dia 5 de fevereiro de 2026 (10h) a 2 de março de 2026 (17h). A taxa de inscrição é de R$100.
Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, com solicitação no primeiro dia útil do período, nos termos do edital.
