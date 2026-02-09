Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Governo entrega modernização de R$ 21 milhões em colégio de Salvador

Unidade no Rio Vermelho passa a atender mais de 1,4 mil estudantes

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

09/02/2026 - 12:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto
Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto -

As aulas do ano letivo da rede estadual da Bahia tiveram início oficialmente nesta segunda-feira, 9, marcadas pela inauguração das obras de modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e pela realização da aula inaugural em todas as unidades de ensino.

Com investimento de R$ 21,3 milhões, o colégio passou por um amplo processo de requalificação para adequação ao novo padrão de infraestrutura escolar. As intervenções contemplaram a modernização de 26 salas de aula, biblioteca, ginásio coberto e quatro laboratórios - Ciências, Escritório Criativo, Matemática/Física e Informática.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vai ter concurso? Jerônimo abre o jogo sobre novas vagas para professores
Formação e pertencimento encerram Jornada Pedagógica em Cachoeira
Santo Amaro anuncia avanços na educação durante Jornada Pedagógica

Aluno do colégio desde o 1º ano do ensino médio, Pietro Santana, de 16 anos, afirmou que as expectativas para iniciar o 2º ano são positivas, especialmente diante das melhorias estruturais entregues após a reforma.

“Estou achando o colégio muito bonito depois da reforma e eu tenho expectativas boas. Teve uma evolução muito grande. A quadra foi reformada, as salas tem climatização , os laboratórios de química e física é algo que também não tinha e agora vamos poder usar e aproveitar”.

Pietro Santana
Pietro Santana | Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Ao destacar os planos para o futuro, o estudante, que pretende cursar Engenharia de Software, avaliou que “essa estrutura nova vai garantir essa base para iniciar o ensino superior de forma qualificada”.

Já a estudante Maria Avelino, de 15 anos, está vivenciando a transição do ensino fundamental para o médio. Ela contou estar confiante e tranquila com o novo momento escolar. “Eu estou tranquila porque a escola me trouxe muita tranquilidade também pelo conforto, coisa que em outras escolas que eu estudei não estavam tão legais”.

Maria Avelino
Maria Avelino | Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Novos espaços ampliam conforto e atendimento aos estudantes

Além das salas e laboratórios, as intervenções também incluíram a implantação de vestiários e guarita, a adequação do refeitório para funcionamento como restaurante estudantil, com capacidade para atender aproximadamente 150 pessoas, e a requalificação do auditório, que passa a sediar atividades culturais e pedagógicas, com capacidade para 200 lugares.

Presente na solenidade de inauguração, o governador Jerônimo Rodrigues destacou o simbolismo da unidade, ressaltando a história e a sua relevância para a região.

“Esse colégio tem história, com estudantes e ex-estudantes, e é uma homenagem a um professor, a um médico, que trabalhou pela criação de ambientes de gestão da educação, como a Academia Baiana de Educação. O colégio é de 1954 e está bem conservado. E é em um local estratégico, em um bairro, uma região muito importante aqui no Rio Vermelho, no Nordeste de Amaralina. Temos que celebrar”.

Imagem ilustrativa da imagem Governo entrega modernização de R$ 21 milhões em colégio de Salvador
| Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Jerônimo também comemorou o marco de 100 escolas de tempo integral entregues na Bahia e destacou o crescimento da rede estadual.

“Chegamos ao número de quase 630 mil matrículas. A rede está votando. E a gente quer mais, da rede municipal, da rede estadual, da rede privada, todo mundo junto. Esse ano tem que ser, mais uma vez, o ano da educação brasileira, o ano da educação baiana”.

Educação com foco em diversidade, respeito e combate às violências

Estudantes da rede estadual
Estudantes da rede estadual | Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Para 2026, a rede estadual de ensino irá trabalhar com foco em aprendizagens voltadas à democracia, ao respeito aos negros, à comunidade LGBTQIAPN+, aos povos indígenas e ao enfrentamento da violência contra as mulheres.

Ao falar sobre a importância como espaço de formação cidadã, a secretária estadual da Bahia, Rowenna Brito, destacou o papel do debate e da conscientização no ambiente escolar.

“Formação é sempre muito importante. Falar sobre temas que são centrais para a formação dos estudantes, que é o respeito às pessoas, aos negros e às negras, às pessoas com deficiência e o respeito às mulheres. A gente não pode naturalizar que uma mulher seja assassinada por ela ser mulher, e a escola é esse espaço de debate. Nós vamos fazer esse espaço com muita força. Já temos uma parceria com a SPM [Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia], com o Oxe Me Respeito nas Escolas, mas a gente precisa potencializar ainda mais. Isso precisa ser parte diária do nosso diálogo com os estudantes. Nós não podemos naturalizar as violências, e a escola é espaço desse debate com eles”.

Com a conclusão das obras, o Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto passa a oferecer mais conforto, acessibilidade e acolhimento para mais de 1,4 mil estudantes matriculados no Ensino Médio (regular e Educação de Jovens e Adultos – EJA) e na Educação Profissional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Educação jerônim rodrigues Rowenna Brito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x