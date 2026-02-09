Governo entrega modernização de R$ 21 milhões em colégio de Salvador

Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

As aulas do ano letivo da rede estadual da Bahia tiveram início oficialmente nesta segunda-feira, 9, marcadas pela inauguração das obras de modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e pela realização da aula inaugural em todas as unidades de ensino.

Com investimento de R$ 21,3 milhões, o colégio passou por um amplo processo de requalificação para adequação ao novo padrão de infraestrutura escolar. As intervenções contemplaram a modernização de 26 salas de aula, biblioteca, ginásio coberto e quatro laboratórios - Ciências, Escritório Criativo, Matemática/Física e Informática.

Aluno do colégio desde o 1º ano do ensino médio, Pietro Santana, de 16 anos, afirmou que as expectativas para iniciar o 2º ano são positivas, especialmente diante das melhorias estruturais entregues após a reforma.

“Estou achando o colégio muito bonito depois da reforma e eu tenho expectativas boas. Teve uma evolução muito grande. A quadra foi reformada, as salas tem climatização , os laboratórios de química e física é algo que também não tinha e agora vamos poder usar e aproveitar”.

Pietro Santana | Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Ao destacar os planos para o futuro, o estudante, que pretende cursar Engenharia de Software, avaliou que “essa estrutura nova vai garantir essa base para iniciar o ensino superior de forma qualificada”.

Já a estudante Maria Avelino, de 15 anos, está vivenciando a transição do ensino fundamental para o médio. Ela contou estar confiante e tranquila com o novo momento escolar. “Eu estou tranquila porque a escola me trouxe muita tranquilidade também pelo conforto, coisa que em outras escolas que eu estudei não estavam tão legais”.

Maria Avelino | Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Novos espaços ampliam conforto e atendimento aos estudantes

Além das salas e laboratórios, as intervenções também incluíram a implantação de vestiários e guarita, a adequação do refeitório para funcionamento como restaurante estudantil, com capacidade para atender aproximadamente 150 pessoas, e a requalificação do auditório, que passa a sediar atividades culturais e pedagógicas, com capacidade para 200 lugares.

Presente na solenidade de inauguração, o governador Jerônimo Rodrigues destacou o simbolismo da unidade, ressaltando a história e a sua relevância para a região.

“Esse colégio tem história, com estudantes e ex-estudantes, e é uma homenagem a um professor, a um médico, que trabalhou pela criação de ambientes de gestão da educação, como a Academia Baiana de Educação. O colégio é de 1954 e está bem conservado. E é em um local estratégico, em um bairro, uma região muito importante aqui no Rio Vermelho, no Nordeste de Amaralina. Temos que celebrar”.

| Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Jerônimo também comemorou o marco de 100 escolas de tempo integral entregues na Bahia e destacou o crescimento da rede estadual.

“Chegamos ao número de quase 630 mil matrículas. A rede está votando. E a gente quer mais, da rede municipal, da rede estadual, da rede privada, todo mundo junto. Esse ano tem que ser, mais uma vez, o ano da educação brasileira, o ano da educação baiana”.

Educação com foco em diversidade, respeito e combate às violências

Estudantes da rede estadual | Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Para 2026, a rede estadual de ensino irá trabalhar com foco em aprendizagens voltadas à democracia, ao respeito aos negros, à comunidade LGBTQIAPN+, aos povos indígenas e ao enfrentamento da violência contra as mulheres.

Ao falar sobre a importância como espaço de formação cidadã, a secretária estadual da Bahia, Rowenna Brito, destacou o papel do debate e da conscientização no ambiente escolar.

“Formação é sempre muito importante. Falar sobre temas que são centrais para a formação dos estudantes, que é o respeito às pessoas, aos negros e às negras, às pessoas com deficiência e o respeito às mulheres. A gente não pode naturalizar que uma mulher seja assassinada por ela ser mulher, e a escola é esse espaço de debate. Nós vamos fazer esse espaço com muita força. Já temos uma parceria com a SPM [Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia], com o Oxe Me Respeito nas Escolas, mas a gente precisa potencializar ainda mais. Isso precisa ser parte diária do nosso diálogo com os estudantes. Nós não podemos naturalizar as violências, e a escola é espaço desse debate com eles”.

Com a conclusão das obras, o Colégio Estadual de Tempo Integral Manoel Devoto passa a oferecer mais conforto, acessibilidade e acolhimento para mais de 1,4 mil estudantes matriculados no Ensino Médio (regular e Educação de Jovens e Adultos – EJA) e na Educação Profissional.