Empresa abre vagas de emprego para Camaçari e Alagoinhas; veja como se candidatar

- Foto: Divulgação

Líder mundial na produção de celulose solúvel, a Bracell oferece seis vagas de emprego para quem deseja ingressar no setor florestal na Bahia, sendo duas exclusivamente voltadas para profissionais com deficiência (PCD). As oportunidades são para as cidades de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e Alagoinhas, no Litoral Norte da Bahia. Os interessados devem acessar o site www.bracell.com.br e clicar na aba “Carreiras e Pessoas”, em seguida em “Vagas Abertas”.

As oportunidades para a fábrica da Bracell no Polo Industrial de Camaçari são para condutor de empilhadeira; analista de suporte júnior, com ensino superior completo na área de TI (ciência da computação, redes ou cursos similares); e assistente administrativo de RH. Essas duas últimas vagas são destinadas para PCD.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para a sede administrativa da empresa em Alagoinhas, há três oportunidades: pesquisador II, com formação superior em engenharia florestal, agronomia ou áreas afins e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) em sua área de conhecimento ou correlatas; instrutor II, com formação técnica ou superior e experiência em operação de máquinas florestais (Harvester e Forwarder); e comprador sênior, com graduação completa em engenharia, administração, economia ou áreas correlatas, pós-graduação ou MBA em gestão de suprimentos, logística, negócios ou áreas afins e inglês avançado.

Os candidatos selecionados receberão salários alinhados às atribuições dos cargos, além de um conjunto de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, transporte fretado, alimentação na unidade, vale-alimentação, auxílio-escola para dependentes elegíveis, prêmio de férias e seguro de vida em grupo.

A empresa oferece ainda participação no Programa de Participação nos Resultados (PPR) da Bracell e auxílio-educação, conforme a função, o que reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento e a qualificação contínua.

Além das vagas abertas, a Bracell segue investindo na atração de profissionais para a área florestal e mantém aberto o cadastro de seu banco de talentos destinado a mulheres nas áreas de operação e manutenção, além de pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas pelo site www.bracell.com, na seção “Carreiras e Pessoas”, acessando a opção “Banco de Talentos”. O cadastro não garante contratação imediata, mas permite que a empresa conheça o perfil profissional dos candidatos para futuras seleções.