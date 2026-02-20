ECONOMIA
Imóveis do Atacadão são vendidos por R$ 1 bilhão no Brasil; saiba o que muda
O processo faz parte de um reposicionamento do Carrefour no Brasil
Por Daniel Genonadio
Siga o A TARDE no Google
O Grupo Carrefour confirmou a venda de 22 imóveis localizados no Brasil por um montante que chega a R$ 975 milhões, de acordo com as demonstrações financeiras publicadas pelo grupo no exterior.
Os imóveis vendidos pelo Carrefour abrigam lojas da marca Atacadão. Do total, 15 imóveis foram vendidos para a Guardian, por um valor líquido de R$ 679 milhões. Outros sete imóveis foram vendidos ao fundo de investimento TRX, por R$ 296 milhões.
O Carrefour vai fechar o Atacadão?
Apesar da venda dos imóveis, o Carrefour não vai fechar as 22 unidades do Atacadão presentes nestes imóveis. A ideia da varejista é permanecer como inquilina. Essa operação é chamada de sale and leaseback.
O acordo do Carrefour é para contratos de inquilinato a 15 anos de duração, podendo ser estendidos por mais cinco.
O que motivou o Carrefour?
O grupo Carrefour destacou que a operação resultou no reconhecimento de um ganho de capital de cerca de R$ 100 milhões em receita não recorrente no seu balanço de 2025.
Leia Também:
Carrefour lidera supermercados no Brasil
O processo faz parte de um reposicionamento do Carrefour, que mantém a liderança no Brasil e teve um faturamento de R$ 120 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).
Nesse cenário, o Carrefour lidera com folga, apresentando faturamento 50% maior que o segundo colocado, o Assaí Atacadista. O ranking segue com: Grupo Mateus, Supermercados BH e GPA.
Confira o Ranking ABRAS 2025 – As 30 maiores redes supermercadistas do Brasil:
- Grupo Carrefour Brasil (R$ 120.594.000.000)
- Assaí Atacadista (R$ 80.570.000.000)
- Grupo Mateus (R$ 36.385.706.000)
- Supermercados BH (R$ 21.278.845.531)
- GPA (R$ 20.047.800.000)
- Grupo Muffato (R$ 17.433.234.858)
- Grupo Pereira (R$ 15.326.536.185)
- Mart Minas & Dom Atacadista (R$ 11.432.757.233)
- Cencosud Brasil (R$ 11.235.202.790)
- Grupo Koch (R$ 10.340.540.000)
- Plurix (R$ 9.373.456.010)
- Companhia Zaffari (R$ 8.410.000.000)
- DMA Distribuidora (R$ 8.302.489.851)
- Tenda Atacado (R$ 7.405.907.800)
- Costa Atacadão (R$ 7.303.847.334)
- Savegnago Supermercados (R$ 6.948.502.052)
- Atacadão Dia a Dia (R$ 6.039.333.061)
- Sonda Supermercados (R$ 5.870.241.552)
- Novo Atacarejo (R$ 5.832.007.330)
- Comercial Zaffari (R$ 5.752.584.741)
- Grupo Líder (R$ 5.248.083.717)
- Atacadão Atakarejo (R$ 5.232.874.797)
- Grupo ABC (R$ 4.944.674.000)
- Grupo Supernosso (R$ 4.728.101.662)
- Grupo Bahamas (R$ 4.321.150.318)
- Comercial Zaragoza (R$ 4.158.000.000)
- Giassi Supermercados (R$ 4.097.475.545)
- Roldão Atacadista (R$ 4.049.890.000)
- Supermercados Pague Menos (R$ 3.860.000.000)
- Angeloni (R$ 3.817.355.605).
O Carrefour vai fechar as lojas do Atacadão após a venda dos imóveis?
Não, o Carrefour não fechará as 22 unidades do Atacadão. A empresa permanecerá como inquilina dos imóveis vendidos, por meio de um processo conhecido como sale and leaseback.
Qual o valor total que o Carrefour recebeu pela venda dos imóveis?
O Carrefour recebeu um montante total de R$ 975 milhões pela venda de 22 imóveis localizados no Brasil, que abrigam lojas da marca Atacadão.
Quem comprou os imóveis do Carrefour?
A venda foi dividida entre duas entidades: 15 imóveis foram adquiridos pela Guardian por R$ 679 milhões e 7 imóveis pelo fundo TRX por R$ 296 milhões.
O que motivou a venda dos imóveis pelo Carrefour?
A venda dos imóveis resultou em um ganho de capital de aproximadamente R$ 100 milhões em receita não recorrente no balanço do Carrefour para 2025, como parte de um reposicionamento estratégico.
Qual é a posição do Carrefour no mercado supermercadista brasileiro?
O Carrefour lidera o mercado de supermercados no Brasil, com um faturamento de R$ 120 bilhões, sendo 50% maior que o segundo colocado, o Assaí Atacadista, segundo a ABRAS.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes