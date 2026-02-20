Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Imóveis do Atacadão são vendidos por R$ 1 bilhão no Brasil; saiba o que muda

O processo faz parte de um reposicionamento do Carrefour no Brasil

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

20/02/2026 - 10:25 h

Imagem ilustrativa da imagem Imóveis do Atacadão são vendidos por R$ 1 bilhão no Brasil; saiba o que muda
-

O Grupo Carrefour confirmou a venda de 22 imóveis localizados no Brasil por um montante que chega a R$ 975 milhões, de acordo com as demonstrações financeiras publicadas pelo grupo no exterior.

Os imóveis vendidos pelo Carrefour abrigam lojas da marca Atacadão. Do total, 15 imóveis foram vendidos para a Guardian, por um valor líquido de R$ 679 milhões. Outros sete imóveis foram vendidos ao fundo de investimento TRX, por R$ 296 milhões.

O Carrefour vai fechar o Atacadão?

Apesar da venda dos imóveis, o Carrefour não vai fechar as 22 unidades do Atacadão presentes nestes imóveis. A ideia da varejista é permanecer como inquilina. Essa operação é chamada de sale and leaseback.

O acordo do Carrefour é para contratos de inquilinato a 15 anos de duração, podendo ser estendidos por mais cinco.

O que motivou o Carrefour?

O grupo Carrefour destacou que a operação resultou no reconhecimento de um ganho de capital de cerca de R$ 100 milhões em receita não recorrente no seu balanço de 2025.

Carrefour lidera supermercados no Brasil

O processo faz parte de um reposicionamento do Carrefour, que mantém a liderança no Brasil e teve um faturamento de R$ 120 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

Nesse cenário, o Carrefour lidera com folga, apresentando faturamento 50% maior que o segundo colocado, o Assaí Atacadista. O ranking segue com: Grupo Mateus, Supermercados BH e GPA.

Confira o Ranking ABRAS 2025 – As 30 maiores redes supermercadistas do Brasil:

  1. Grupo Carrefour Brasil (R$ 120.594.000.000)
  2. Assaí Atacadista (R$ 80.570.000.000)
  3. Grupo Mateus (R$ 36.385.706.000)
  4. Supermercados BH (R$ 21.278.845.531)
  5. GPA (R$ 20.047.800.000)
  6. Grupo Muffato (R$ 17.433.234.858)
  7. Grupo Pereira (R$ 15.326.536.185)
  8. Mart Minas & Dom Atacadista (R$ 11.432.757.233)
  9. Cencosud Brasil (R$ 11.235.202.790)
  10. Grupo Koch (R$ 10.340.540.000)
  11. Plurix (R$ 9.373.456.010)
  12. Companhia Zaffari (R$ 8.410.000.000)
  13. DMA Distribuidora (R$ 8.302.489.851)
  14. Tenda Atacado (R$ 7.405.907.800)
  15. Costa Atacadão (R$ 7.303.847.334)
  16. Savegnago Supermercados (R$ 6.948.502.052)
  17. Atacadão Dia a Dia (R$ 6.039.333.061)
  18. Sonda Supermercados (R$ 5.870.241.552)
  19. Novo Atacarejo (R$ 5.832.007.330)
  20. Comercial Zaffari (R$ 5.752.584.741)
  21. Grupo Líder (R$ 5.248.083.717)
  22. Atacadão Atakarejo (R$ 5.232.874.797)
  23. Grupo ABC (R$ 4.944.674.000)
  24. Grupo Supernosso (R$ 4.728.101.662)
  25. Grupo Bahamas (R$ 4.321.150.318)
  26. Comercial Zaragoza (R$ 4.158.000.000)
  27. Giassi Supermercados (R$ 4.097.475.545)
  28. Roldão Atacadista (R$ 4.049.890.000)
  29. Supermercados Pague Menos (R$ 3.860.000.000)
  30. Angeloni (R$ 3.817.355.605).

O Carrefour vai fechar as lojas do Atacadão após a venda dos imóveis?

Não, o Carrefour não fechará as 22 unidades do Atacadão. A empresa permanecerá como inquilina dos imóveis vendidos, por meio de um processo conhecido como sale and leaseback.

Qual o valor total que o Carrefour recebeu pela venda dos imóveis?

O Carrefour recebeu um montante total de R$ 975 milhões pela venda de 22 imóveis localizados no Brasil, que abrigam lojas da marca Atacadão.

Quem comprou os imóveis do Carrefour?

A venda foi dividida entre duas entidades: 15 imóveis foram adquiridos pela Guardian por R$ 679 milhões e 7 imóveis pelo fundo TRX por R$ 296 milhões.

O que motivou a venda dos imóveis pelo Carrefour?

A venda dos imóveis resultou em um ganho de capital de aproximadamente R$ 100 milhões em receita não recorrente no balanço do Carrefour para 2025, como parte de um reposicionamento estratégico.

Qual é a posição do Carrefour no mercado supermercadista brasileiro?

O Carrefour lidera o mercado de supermercados no Brasil, com um faturamento de R$ 120 bilhões, sendo 50% maior que o segundo colocado, o Assaí Atacadista, segundo a ABRAS.

