Imóveis do Atacadão são vendidos por R$ 1 bilhão no Brasil; saiba o que muda

- Foto: Reprodução / Facebook Atacadao

O Grupo Carrefour confirmou a venda de 22 imóveis localizados no Brasil por um montante que chega a R$ 975 milhões, de acordo com as demonstrações financeiras publicadas pelo grupo no exterior.

Os imóveis vendidos pelo Carrefour abrigam lojas da marca Atacadão. Do total, 15 imóveis foram vendidos para a Guardian, por um valor líquido de R$ 679 milhões. Outros sete imóveis foram vendidos ao fundo de investimento TRX, por R$ 296 milhões.

O Carrefour vai fechar o Atacadão?

Apesar da venda dos imóveis, o Carrefour não vai fechar as 22 unidades do Atacadão presentes nestes imóveis. A ideia da varejista é permanecer como inquilina. Essa operação é chamada de sale and leaseback.

O acordo do Carrefour é para contratos de inquilinato a 15 anos de duração, podendo ser estendidos por mais cinco.

O que motivou o Carrefour?

O grupo Carrefour destacou que a operação resultou no reconhecimento de um ganho de capital de cerca de R$ 100 milhões em receita não recorrente no seu balanço de 2025.

Carrefour lidera supermercados no Brasil

O processo faz parte de um reposicionamento do Carrefour, que mantém a liderança no Brasil e teve um faturamento de R$ 120 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

Nesse cenário, o Carrefour lidera com folga, apresentando faturamento 50% maior que o segundo colocado, o Assaí Atacadista. O ranking segue com: Grupo Mateus, Supermercados BH e GPA.

Confira o Ranking ABRAS 2025 – As 30 maiores redes supermercadistas do Brasil:

Grupo Carrefour Brasil (R$ 120.594.000.000) Assaí Atacadista (R$ 80.570.000.000) Grupo Mateus (R$ 36.385.706.000) Supermercados BH (R$ 21.278.845.531) GPA (R$ 20.047.800.000) Grupo Muffato (R$ 17.433.234.858) Grupo Pereira (R$ 15.326.536.185) Mart Minas & Dom Atacadista (R$ 11.432.757.233) Cencosud Brasil (R$ 11.235.202.790) Grupo Koch (R$ 10.340.540.000) Plurix (R$ 9.373.456.010) Companhia Zaffari (R$ 8.410.000.000) DMA Distribuidora (R$ 8.302.489.851) Tenda Atacado (R$ 7.405.907.800) Costa Atacadão (R$ 7.303.847.334) Savegnago Supermercados (R$ 6.948.502.052) Atacadão Dia a Dia (R$ 6.039.333.061) Sonda Supermercados (R$ 5.870.241.552) Novo Atacarejo (R$ 5.832.007.330) Comercial Zaffari (R$ 5.752.584.741) Grupo Líder (R$ 5.248.083.717) Atacadão Atakarejo (R$ 5.232.874.797) Grupo ABC (R$ 4.944.674.000) Grupo Supernosso (R$ 4.728.101.662) Grupo Bahamas (R$ 4.321.150.318) Comercial Zaragoza (R$ 4.158.000.000) Giassi Supermercados (R$ 4.097.475.545) Roldão Atacadista (R$ 4.049.890.000) Supermercados Pague Menos (R$ 3.860.000.000) Angeloni (R$ 3.817.355.605).