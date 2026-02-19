Menu
GENTE COMO A GENTE

CEO da Uber Brasil revela que também roda carro por aplicativo

A empresária contou detalhes sobre os planos de crescimento da empresa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/02/2026 - 18:18 h

A jovem contou detalhes de sua gestão
A jovem contou detalhes de sua gestão -

Silvia Penna já deixou claro que vive na pele as atualizações de sua empresa. CEO da Uber no Brasil desde 2021, a empresária revelou que também dirige carro por aplicativo de vez em quando, para testar a funcionalidade do U-Elas, dispositivo que permite a motoristas mulheres aceitarem corridas apenas de passageiras.

“De vez em quando eu faço Uber. Conhecer o serviço de perto ajuda a entender melhor as necessidades de quem usa e de quem dirige. Precisamos viver o produto para evoluir”, disse ela em entrevista à revista Exame.

A executiva ainda alegou que a tecnologia é uma grande aliada da Uber, que possui o primeiro centro tecnológico da América Latina no Brasil. O espaço é responsável pelo desenvolvimento de soluções, que costumam ser exportadas para outros mercados.

“Tudo o que desenvolvemos aqui tem potencial global. O Brasil virou um polo de inovação relevante dentro da Uber. Nosso objetivo é usar tecnologia para aumentar a confiança na plataforma”, disparou.

Mulheres no poder

Funcionária da Uber desde 2016, Silvia tornou-se CEO interina e assumiu a liderança da filial brasileira aos 33 anos. Desde então, a empresária tem criado estratégias para garantir a inclusão de mulheres na empresa.

“Quase dobramos o número de motoristas mulheres ano após ano, mas ainda há espaço para cresce. Queremos que cada vez mais passageiras tenham a opção de escolher motoristas mulheres”, afirmou.

“Sabemos que segurança é um trabalho que nunca termina, mas temos um compromisso com as mulheres e vamos continuar investindo em ferramentas de segurança e em conteúdos educativos para parceiros e usuários homens”, completou.

x